बेटी को अपने पिता से जान का खतरा, बोली- प्रेम विवाह के बाद मां और दादी को छोड़ सभी नाराज

Jalaun Daughter love marriage and says जालौन में अपनी मर्जी से शादी करने के बाद युवती को अपने घरवालों से डर लग रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार लगाई है। उसने बताया कि कई बार मारने का प्रयास किया गया। भविष्य में यदि उनके या उनके ससुराल वालों के साथ कोई भी घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदारी उनके पिता और अन्य की होगी। युवती ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। जालौन पुलिस ने बताया कि थानाध्यक्ष को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए। मामला रेंढर थाना क्षेत्र का है। ‌