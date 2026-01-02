बेटी को अपने पिता से जान का खतरा, बोली- प्रेम विवाह के बाद मां और दादी को छोड़ सभी नाराज

फोटो सोर्स- मेटा एआई
Jalaun Daughter love marriage and says जालौन में अपनी मर्जी से शादी करने के बाद युवती को अपने घरवालों से डर लग रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार लगाई है। उसने बताया कि कई बार मारने का प्रयास किया गया। भविष्य में यदि उनके या उनके ससुराल वालों के साथ कोई भी घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदारी उनके पिता और अन्य की होगी। युवती ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। जालौन पुलिस ने बताया कि थानाध्यक्ष को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए। मामला रेंढर थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के जालौन के रेंडर थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती ने बताया कि वह पूरी तरह से बालिग है और अपना अच्छा-बुरा समझती है। उसने हिंदू रीति-रिवाज से शादी की है। उसके पति ने परिवार वालों को कई बार मनाने का प्रयास किया। लेकिन सफलता नहीं मिली। मेरी मां और दादी को इस शादी से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उसके पिताजी और परिवार वालों को आपत्ति थी। लोगों ने कई बार गोली मारने की धमकी दी है और मारने का प्रयास किया।
युवती ने वीडियो में अपने पिता, दादाजी और झांसी निवासी दीदी के ससुर से ससुराल वालों को खतरा बताया है। यदि ससुराल वालों को कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी उनके परिवार वालों की होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने सुरक्षा देने की मांग की है। इस संबंध में जालौन पुलिस ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और रेंढर थाना अध्यक्ष को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
जालौन
उत्तर प्रदेश
