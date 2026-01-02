2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

जालौन

बेटी को अपने पिता से जान का खतरा, बोली- प्रेम विवाह के बाद मां और दादी को छोड़ सभी नाराज

Jalaun Daughter love marriage and says जालौन की रहने वाली युवती ने अपने पिता, दादा और अपनी बहन के ससुर से जान को खतरा बताया है। बोली यदि ससुराल वालों को कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी उसके परिवार की होगी।

जालौन

image

Narendra Awasthi

Jan 02, 2026

लव मैरिज के बाद जान को खतरा (फोटो सोर्स- मेटा एआई)

फोटो सोर्स- मेटा एआई

Jalaun Daughter love marriage and says जालौन में अपनी मर्जी से शादी करने के बाद युवती को अपने घरवालों से डर लग रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार लगाई है। उसने बताया कि कई बार मारने का प्रयास किया गया। भविष्य में यदि उनके या उनके ससुराल वालों के साथ कोई भी घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदारी उनके पिता और अन्य की होगी। युवती ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। जालौन पुलिस ने बताया कि थानाध्यक्ष को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए। मामला रेंढर थाना क्षेत्र का है। ‌

कई बार मारने की धमकी दी

उत्तर प्रदेश के जालौन के रेंडर थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती ने बताया कि वह पूरी तरह से बालिग है और अपना अच्छा-बुरा समझती है। ‌उसने हिंदू रीति-रिवाज से शादी की है। उसके पति ने परिवार वालों को कई बार मनाने का प्रयास किया। लेकिन सफलता नहीं मिली। मेरी मां और दादी को इस शादी से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उसके पिताजी और परिवार वालों को आपत्ति थी। लोगों ने कई बार गोली मारने की धमकी दी है और मारने का प्रयास किया।

वीडियो वायरल कर दी जानकारी

युवती ने वीडियो में अपने पिता, दादाजी और झांसी निवासी दीदी के ससुर से ससुराल वालों को खतरा बताया है। यदि ससुराल वालों को कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी उनके परिवार वालों की होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने सुरक्षा देने की मांग की है। इस संबंध में जालौन पुलिस ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और रेंढर थाना अध्यक्ष को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

Hindi News / Uttar Pradesh / Jalaun / बेटी को अपने पिता से जान का खतरा, बोली- प्रेम विवाह के बाद मां और दादी को छोड़ सभी नाराज

जालौन

उत्तर प्रदेश

पिता को नंगा घुमाया, फिर कुल्हाड़ी से काट डाला… उसी रात पैदा हुआ 200 हत्याओं वाला दरिंदा

Bundelkhand Weather News, dacoit dadua story, Dacoits of UP, patrika news, चंबल के डकैत, यूपी के डकैत
जालौन

कोर्ट में चुपचाप खड़ी रही मीनाक्षी… जेल में रात में उठ-उठकर बैठती; इंस्पेक्टर ने अफेयर में खुद को मारी थी गोली

जालौन

इंस्पेक्टर अरुण की मौत के बाद मीनाक्षी ने इस शख्स को किया था पहला कॉल, 2 दिसंबर को मेरठ में था साथ, वीडियो ने खोला राज

इंस्पेक्टर अरुण की मौत
जालौन

विजिलेंस की रेड में महिला BDO एक लाख फेंक कर भागी, महिला सिपाहियों ने दौड़ा कर पकड़ा…ठेकेदार से मांगी थी रिश्वत

Up news, Jalaun news
जालौन

पत्नी को मुंबई में बेचने की साजिश, बोली- हसबैंड बहुत मारते हैं, पुलिस से न्याय की गुहार

पीड़िता ने सुनाई आपबीती (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जालौन
