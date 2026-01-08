8 जनवरी 2026,

जालौन

4 घंटे तक चीखती रही, लेकिन दरिंदों को नहीं आई तरस… पढ़ाई का बहाना बना छात्रा के साथ रेप

यूपी के उरई में छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म ने इलाके में खलबली मचा दी। आरोपियों ने चार घंटे तक छात्रा को कमरे में बंद कर रखा।

2 min read
Google source verification

जालौन

image

Anuj Singh

Jan 08, 2026

Crime News

नाबालिग का अपहरण (पत्रिका सांकेतिक तस्वीर)

Orai Crime News: यूपी के उरई से दरिंदगी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक छात्रा को उसके दोस्त ने बहला- फुसलाकर अपने ही चचेरे भाई के साथ उसके साथ रेप किया और उसके बाद उसे छोड़कर फरार हो गए। दरअसल, उरई में 22 साल की छात्रा कोचिंग पढ़ाई कर रही थी। 3 जनवरी को उसके पुराने साथी सिद्धार्थ पटेल ने पढ़ाई में मदद करने का बहाना बनाया। उसने छात्रा को बाइक पर बैठाकर एट थाना क्षेत्र के अकोढ़ी गांव ले गया। वहां सिद्धार्थ ने छात्रा को नशीली चीज पिलाई। इससे छात्रा बेहोश हो गई।

दुष्कर्म और बचाव की कोशिश

बेहोश होने के बाद सिद्धार्थ और उसके चचेरे भाई रिषी पटेल ने मिलकर छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। जानकारी के मुताबिक, छात्रा कमरे में बंद थी और चार घंटे तक चीखती रही, लेकिन आरोपियों ने कोई दया नहीं दिखाई। बाद में सिद्धार्थ छात्रा को बेहोश हालत में राठ रोड के बस स्टैंड पर छोड़कर भागने लगा।

बस स्टैंड पर पकड़ा गया आरोपी

बस स्टैंड पर कुछ लोगों ने छात्रा को बेहोश देखा। उन्होंने सिद्धार्थ को पकड़ लिया और पूछताछ की। सिद्धार्थ ने झूठ बोला कि उसे छात्रा झांसी रोड पर बेहोश पड़ी मिली थी और वह मदद करने आया है। लोगों ने उसका वीडियो बनाया। इसी बीच छात्रा के परिवार वाले पहुंच गए। छात्रा को घर ले जाया गया। करीब 20 घंटे बाद होश आने पर छात्रा ने रोते हुए पूरी कहानी बताई। उसने सिद्धार्थ और रिषी ने कैसे उसके साथ रेप किया सबकुछ बताया।

परिवार की शिकायत और पुलिस कार्रवाई

छात्रा के पिता ने पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने तुरंत केस दर्ज किया और दोनों आरोपियों सिद्धार्थ व रिषी पटेल को गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया। दोनों युवकों और छात्रा का मेडिकल जांच कराई गई।

इलाके में खलबली

यह घटना सामने आने से पूरे इलाके में गुस्सा और डर का माहौल है। लोग महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस ने कहा कि मामले की गहराई से जांच चल रही है।

Updated on:

08 Jan 2026 09:38 am

Published on:

08 Jan 2026 09:35 am

जालौन

उत्तर प्रदेश

