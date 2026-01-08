4 घंटे तक चीखती रही, लेकिन दरिंदों को नहीं आई तरस… पढ़ाई का बहाना बना छात्रा के साथ रेप

Orai Crime News: यूपी के उरई से दरिंदगी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक छात्रा को उसके दोस्त ने बहला- फुसलाकर अपने ही चचेरे भाई के साथ उसके साथ रेप किया और उसके बाद उसे छोड़कर फरार हो गए। दरअसल, उरई में 22 साल की छात्रा कोचिंग पढ़ाई कर रही थी। 3 जनवरी को उसके पुराने साथी सिद्धार्थ पटेल ने पढ़ाई में मदद करने का बहाना बनाया। उसने छात्रा को बाइक पर बैठाकर एट थाना क्षेत्र के अकोढ़ी गांव ले गया। वहां सिद्धार्थ ने छात्रा को नशीली चीज पिलाई। इससे छात्रा बेहोश हो गई।