पति को भेजा आखिरी मैसेज ,पारिवारिक कलह से परेशान महिला ने की आत्महत्या

पारिवारिक कलह से परेशान महिला ने की आत्महत्या , फोटो सोर्स - AI
Lucknow News : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिनहट इलाके से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पति की शराब की लत और लगातार घरेलू कलह से परेशान महिला ने आत्महत्या कर ली। अपनी जान देने से पहले महिला ने पति को आखिरी मैसेज भेजकर माफी मांगी।
बिहार के गोपालगंज मूल के रहने वाले सतीश पाठक अपनी 40 वर्षीय पत्नी पुनीता और 2 बच्चों, शिखर और शगुन के साथ चिनहट की स्वप्न लोक कॉलोनी में किराए के मकान में रहता है । सतीश टाटा टेल्को में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है। परिवार में आगामी 5 फरवरी को एक भतीजी की शादी तय हुई। शादी की खरीदारी के लिए सोमवार शाम सतीश अपनी पत्नी पुनीता के साथ बाजार गया था । लेकिन बाजार से लौटने के बाद सतीश शराब के नशे में घर पंहुचा , इसी दौरान उनका बेटा बाथरूम के बाहर फिसलकर चोटिल हो गया। नशे में धुत सतीश और बेटे के इलाज को लेकर पति-पत्नी के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद सतीश घर से बाहर चला गया।
अगले दिन मंगलवार की सुबह सतीश ड्यूटी पर निकल गए और बच्चे स्कूल चले गए। घर में अकेली रह गई पुनीता मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। आत्महत्या करने से पहले उसने अपने पति के व्हाट्सएप पर गले में फंदा डालकर ली गई तस्वीर भेजी और अपनी आखिरी विदाई के लिए माफी मांगी। जैसे ही सतीश ने मोबाइल पर तस्वीर देखी और वह हैरान रह गया।
वह काम छोड़कर घर की ओर भागा । घर पहुंचने पर दरवाजा अंदर से बंद मिला, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद खोला गया। कमरे में देखा तो पुनीता फंदे से लटक रही थी। जल्दी -जल्दी उसे फंदे से उतारकर डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है।
