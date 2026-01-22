22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

पति को भेजा आखिरी मैसेज ,पारिवारिक कलह से परेशान महिला ने की आत्महत्या

Lucknow News : लखनऊ के चिनहट इलाके में पारिवारिक विवाद से आहत एक महिला ने की आत्महत्या । घटना से पहले महिला ने पति को व्हाट्सऐप पर संदेश भेजा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ravendra Mishra

Jan 22, 2026

पारिवारिक कलह से परेशान महिला ने की आत्महत्या

पारिवारिक कलह से परेशान महिला ने की आत्महत्या , फोटो सोर्स - AI

Lucknow News : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिनहट इलाके से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पति की शराब की लत और लगातार घरेलू कलह से परेशान महिला ने आत्महत्या कर ली। अपनी जान देने से पहले महिला ने पति को आखिरी मैसेज भेजकर माफी मांगी।

नशे की हालत में पति पंहुचा घर

बिहार के गोपालगंज मूल के रहने वाले सतीश पाठक अपनी 40 वर्षीय पत्नी पुनीता और 2 बच्चों, शिखर और शगुन के साथ चिनहट की स्वप्न लोक कॉलोनी में किराए के मकान में रहता है । सतीश टाटा टेल्को में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है। परिवार में आगामी 5 फरवरी को एक भतीजी की शादी तय हुई। शादी की खरीदारी के लिए सोमवार शाम सतीश अपनी पत्नी पुनीता के साथ बाजार गया था । लेकिन बाजार से लौटने के बाद सतीश शराब के नशे में घर पंहुचा , इसी दौरान उनका बेटा बाथरूम के बाहर फिसलकर चोटिल हो गया। नशे में धुत सतीश और बेटे के इलाज को लेकर पति-पत्नी के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद सतीश घर से बाहर चला गया।

आखिरी विदाई के लिए मांगी माफी

अगले दिन मंगलवार की सुबह सतीश ड्यूटी पर निकल गए और बच्चे स्कूल चले गए। घर में अकेली रह गई पुनीता मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। आत्महत्या करने से पहले उसने अपने पति के व्हाट्सएप पर गले में फंदा डालकर ली गई तस्वीर भेजी और अपनी आखिरी विदाई के लिए माफी मांगी। जैसे ही सतीश ने मोबाइल पर तस्वीर देखी और वह हैरान रह गया।

जांच जुटी पुलिस

वह काम छोड़कर घर की ओर भागा । घर पहुंचने पर दरवाजा अंदर से बंद मिला, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद खोला गया। कमरे में देखा तो पुनीता फंदे से लटक रही थी। जल्दी -जल्दी उसे फंदे से उतारकर डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

लुटेरा दूल्हा: IAS अफसर बनकर 72 लाख की ठगी, शादी से पहले ही ससुराल कंगाल
कानपुर
DM बनने का झांसा देकर ससुराल वालों को लूटा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Jan 2026 01:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / पति को भेजा आखिरी मैसेज ,पारिवारिक कलह से परेशान महिला ने की आत्महत्या

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘…तो आपको बदनाम करने की कोशिश की जाती है’, प्रतीक के बाद अब अपर्णा यादव बोलीं-साजिश रचने वालों की हो गई पहचान

aparna yadav breaks silence on her divorce from prateek says conspirators identified UP News.
लखनऊ

KGMU डॉक्टर रमीज के लैपटॉप से आपत्तिजनक सामग्री बरामद, ब्लैकमेलिंग और आईटी एक्ट की धाराएं बढ़ेंगी

धर्मांतरण और यौन शोषण के आरोपों में जेल में बंद आरोपी पर शिकंजा और कसा, आईटी एक्ट व ब्लैकमेलिंग की धाराएं बढ़ने के संकेत (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

लखनऊ के यूपी दर्शन पार्क में कचरे से बनी कला ने ब्राजील के प्रतिनिधिमंडल का दिल जीता

ब्राज़ील के प्रतिनिधिमंडल ने यूपी दर्शन पार्क में देखा कचरे से कला बनने का अद्भुत उदाहरण (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

अपर्णा यादव का होगा तलाक? प्रतीक यादव ने तोड़ी चुप्पी

प्रतीक यादव ने तोड़ी चुप्पी
लखनऊ

कब होगा यूपी मंत्रिमंडल विस्तार? राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के बाद सुगबुगाहट तेज, योगी जल्द जाएंगे दिल्ली

Yogi Adityanath
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.