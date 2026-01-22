पति को भेजा आखिरी मैसेज ,पारिवारिक कलह से परेशान महिला ने की आत्महत्या

बिहार के गोपालगंज मूल के रहने वाले सतीश पाठक अपनी 40 वर्षीय पत्नी पुनीता और 2 बच्चों, शिखर और शगुन के साथ चिनहट की स्वप्न लोक कॉलोनी में किराए के मकान में रहता है । सतीश टाटा टेल्को में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है। परिवार में आगामी 5 फरवरी को एक भतीजी की शादी तय हुई। शादी की खरीदारी के लिए सोमवार शाम सतीश अपनी पत्नी पुनीता के साथ बाजार गया था । लेकिन बाजार से लौटने के बाद सतीश शराब के नशे में घर पंहुचा , इसी दौरान उनका बेटा बाथरूम के बाहर फिसलकर चोटिल हो गया। नशे में धुत सतीश और बेटे के इलाज को लेकर पति-पत्नी के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद सतीश घर से बाहर चला गया।