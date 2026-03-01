Lucknow Malihabad Firing: ईदगाह निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष प्रतिनिधि पर जानलेवा हमला, आरोपी फरार

पीड़ित की ओर से दी गई तहरीर के अनुसार हमले में मुन्ना पुत्र कलाम, सोनू पुत्र मुन्ना, शादाब पुत्र मुन्ना और अलीम पुत्र कलीम के साथ करीब 10 से 15 अन्य अज्ञात लोग शामिल थे। अहसन अजीज का आरोप है कि इन सभी लोगों ने मिलकर उन्हें घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान उनके साथ धक्का-मुक्की की गई और उन्हें गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों के मुताबिक हमले के दौरान स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी और कुछ समय के लिए इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।