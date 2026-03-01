Lucknow Malihabad Firing: ईदगाह निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष प्रतिनिधि पर जानलेवा हमला, आरोपी फरार

फायरिंग से इलाके में दहशत (Source: Police Media Cell)
Lucknow Malihabad Firing Case: राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र में रविवार को उस समय सनसनी फैल गई जब ईदगाह परिसर में निरीक्षण के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि और ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष अहसन अजीज पर कथित तौर पर जानलेवा हमला कर दिया गया। आरोप है कि दबंगों के एक समूह ने उनके साथ न केवल मारपीट की बल्कि असलहे से फायरिंग भी की। हालांकि फायरिंग में अहसन अजीज बाल-बाल बच गए।
घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग मलिहाबाद थाने पहुंच गए। लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में टीमें गठित कर दी गई हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना 15 मार्च 2026 को सुबह लगभग 4:30 बजे की बताई जा रही है। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष अहसन अजीज ग्राम गढ़ी इंद्राज स्थित ईदगाह में नमाज से पहले होने वाली साफ-सफाई और तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे थे।
बताया जा रहा है कि ईदगाह परिसर में पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। जैसे ही अहसन अजीज वहां पहुंचे, किसी बात को लेकर उनके और वहां मौजूद लोगों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी।
पीड़ित की ओर से दी गई तहरीर के अनुसार हमले में मुन्ना पुत्र कलाम, सोनू पुत्र मुन्ना, शादाब पुत्र मुन्ना और अलीम पुत्र कलीम के साथ करीब 10 से 15 अन्य अज्ञात लोग शामिल थे। अहसन अजीज का आरोप है कि इन सभी लोगों ने मिलकर उन्हें घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान उनके साथ धक्का-मुक्की की गई और उन्हें गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों के मुताबिक हमले के दौरान स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी और कुछ समय के लिए इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया है कि विवाद के दौरान सोनू और शादाब ने असलहे से फायरिंग की। हालांकि गोली अहसन अजीज को नहीं लगी, जिससे वे बाल-बाल बच गए। फायरिंग की आवाज सुनते ही आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई और कई लोग मौके से दूर हट गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना के बाद कुछ समय तक इलाके में भय का माहौल बना रहा।
पीड़ित ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने उनकी जेब से लगभग 30 हजार रुपये निकाल लिए।इस घटना के बाद घायल अवस्था में अहसन अजीज ने पुलिस से संपर्क किया और पूरे मामले की जानकारी दी।
पीड़ित की तहरीर के आधार पर थाना मलिहाबाद में मुकदमा संख्या 0052/2026 दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 191(2), 191(3), 352 और 109 के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को सक्रिय कर दिया गया है।
घटना की जानकारी फैलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मलिहाबाद थाने पहुंच गए। लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की। स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपियों के परिवार के कुछ सदस्यों का आपराधिक इतिहास भी रहा है और उनके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज बताए जाते हैं। लोगों ने यह भी मांग की कि ऐसे मामलों में पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है। पुलिस टीमों को आरोपियों की तलाश में लगाया गया है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित खबरों के आधार पर भी पूरे मामले की जांच की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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