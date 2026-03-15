UP STF की बड़ी कार्रवाई: पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा के नाम पर ठगी करने वाले तीन गिरफ्तार

इस कार्रवाई के बाद अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था लगातार मजबूत की जा रही है। किसी भी प्रकार की अनियमितता या धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसटीएफ की इस कार्रवाई को भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे गिरोहों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।