UP Weather Alert: लखनऊ मौसम का बदलाव, बारिश के आसार बढ़े, ठंडी हवाओं से गिरेगा पारा, जाने नया अपडेट

कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश में आने वाले दो दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश और बूंदाबांदी देखने को मिलेगी, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि इसके साथ ही सतर्क रहने की भी आवश्यकता है, ताकि किसी भी संभावित परेशानी से बचा जा सके। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और समय-समय पर अपडेट जारी कर रहा है। ऐसे में लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक सूचनाओं पर ध्यान दें और मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या में आवश्यक बदलाव करें।