UP Weather Alert: लखनऊ मौसम का बदलाव, बारिश के आसार बढ़े, ठंडी हवाओं से गिरेगा पारा, जाने नया अपडेट

पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, यूपी के कई जिलों में बारिश और तापमान में गिरावट (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में आज यानी गुरुवार को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में मौसम के बदलने के संकेत मिल रहे हैं। इस बदलाव के पीछे पश्चिमी विक्षोभ को मुख्य कारण माना जा रहा है, जिसके सक्रिय होने से प्रदेश के मौसम पर व्यापक असर देखने को मिलेगा।
मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से वातावरण में नमी बढ़ रही है, जिससे बादलों का निर्माण तेजी से हो रहा है। यही कारण है कि पश्चिमी यूपी के जिलों जैसे मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत और गाजियाबाद में आज बारिश होने की पूरी संभावना है। कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी तो कहीं-कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। इसके साथ ही गरज-चमक और हल्की हवाएं चलने के भी आसार हैं।
लखनऊ समेत मध्य उत्तर प्रदेश के जिलों में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि इन क्षेत्रों में आज हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, लेकिन मुख्य रूप से बारिश का असर शुक्रवार को अधिक देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे-जैसे पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे इसका प्रभाव पूरे प्रदेश में फैलता जाएगा।
पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों जैसे वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया और प्रयागराज में भी शुक्रवार को बारिश की संभावना जताई गई है। यहां बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने के भी संकेत हैं। किसानों के लिए यह बारिश मिश्रित प्रभाव लेकर आ सकती है। जहां एक ओर यह फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, वहीं तेज बारिश या ओलावृष्टि होने पर नुकसान की भी आशंका बनी रहती है।
बारिश और बूंदाबांदी का सबसे बड़ा असर तापमान पर देखने को मिलेगा। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन अब इसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक, अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान में भी हल्की गिरावट संभव है, जिससे मौसम सुहावना हो जाएगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय बदलता मौसम स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। दिन में गर्मी और रात में ठंडक के कारण सर्दी-जुकाम और वायरल बुखार जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को मौसम के अनुसार कपड़े पहनने और ठंडे-गर्म से बचने की जरूरत है।
किसानों के लिए भी यह समय सतर्क रहने का है। जिन क्षेत्रों में फसल कटाई का काम चल रहा है, वहां बारिश से नुकसान हो सकता है। इसलिए किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें और मौसम के अपडेट पर नजर बनाए रखें। वहीं जिन क्षेत्रों में अभी फसल खड़ी है, वहां हल्की बारिश लाभकारी हो सकती है, क्योंकि इससे मिट्टी में नमी बनी रहेगी।
शहरी इलाकों में भी बारिश का असर देखने को मिल सकता है। लखनऊ, कानपुर, नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां जल निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं है। इसके चलते यातायात भी प्रभावित हो सकता है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें और यात्रा करते समय सावधानी बरतें।
कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश में आने वाले दो दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश और बूंदाबांदी देखने को मिलेगी, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि इसके साथ ही सतर्क रहने की भी आवश्यकता है, ताकि किसी भी संभावित परेशानी से बचा जा सके। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और समय-समय पर अपडेट जारी कर रहा है। ऐसे में लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक सूचनाओं पर ध्यान दें और मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या में आवश्यक बदलाव करें।
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