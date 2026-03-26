PM Modi 28 मार्च को जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, यूपी को मिलेगी बड़ी सौगात

नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केवल यात्री सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे एक प्रमुख कार्गो हब के रूप में भी विकसित किया गया है। यहां एक मल्टी-मोडल कार्गो हब, इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल और लॉजिस्टिक्स जोन तैयार किया गया है। प्रारंभिक चरण में इसकी माल ढुलाई क्षमता 2.5 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष होगी, जिसे भविष्य में बढ़ाकर लगभग 18 लाख मीट्रिक टन तक किया जा सकता है। इसके अलावा, 40 एकड़ क्षेत्र में मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहाल (MRO) सुविधा भी विकसित की गई है।