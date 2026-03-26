Maa Chandrika Devi: लखनऊ के मां चंद्रिका देवी मंदिर में अनोखा भंडारा: गैस की कमी में लकड़ी के चूल्हों पर बन रहा प्रसाद

फैकल्टी बोर्ड की बैठक में यह भी तय किया गया कि कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स और गणित जैसे प्रमुख विषयों में एआई को विशेष रूप से शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही सांख्यिकी (स्टैटिस्टिक्स) विषय में भी एआई से जुड़े टॉपिक्स को जोड़ा जाएगा, ताकि डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्रों में छात्रों की समझ विकसित हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि इन विषयों के साथ एआई का संयोजन छात्रों को बेहतर करियर विकल्प प्रदान करेगा।