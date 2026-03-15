UP Police SI Exam: यूपी पुलिस एसआई परीक्षा के प्रश्न में ‘पंडित’ शब्द पर विवाद, जांच की मांग

विधायक का कहना है कि भारतीय संस्कृति में ‘पंडित’ शब्द केवल एक जाति या समुदाय का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह विद्वता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इसे किसी नकारात्मक संदर्भ में जोड़ना उचित नहीं है। उन्होंने अपने पत्र में यह भी लिखा कि इस प्रकार का प्रश्न सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकता है और अनावश्यक विवाद को जन्म दे सकता है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाएं लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ी होती हैं, इसलिए उनमें पूछे जाने वाले प्रश्नों का चयन पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिए।