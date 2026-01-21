लखनऊ हाईकोर्ट में फिल्मी अंदाज में गिरफ्तारी, काकोरी थाने के पुलिसकर्मी निलंबित

जब वकीलों ने इस कार्रवाई का विरोध किया तो पुलिसकर्मी उन्हीं से भिड़ गए, जिसके बाद कोर्ट परिसर में भारी हंगामा मच गया। हालात बिगड़ते देख वकीलों ने तीनों पुलिसकर्मियों को घेर लिया और उन्हें कोर्ट के अंदर बनी पुलिस चौकी के हवाले कर दिया। जब मामले की जांच हुई तो पता चला कि इन पुलिसवालों ने ना तो हाई कोर्ट परिसर में अपनी कोई एंट्री कराई थी और ना ही उनके पास अंदर जाकर दबिश देने का कोई अधिकार था। इस गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। साथ ही इनके खिलाफ विभूतिखंड थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है।