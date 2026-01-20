अब आगरा में घर बैठे मिलेगी आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र की जानकारी

इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सरकारी कामों में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार को खत्म करना है। आगरा की छह तहसीलों में तैनात सभी 350 लेखपालों को अब हर दिन अपना डैशबोर्ड खोलना होगा। अक्सर देखा जाता था कि लेखपाल जनता को सही जानकारी नहीं देते थे, लेकिन अब ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा। डैशबोर्ड के जरिए DM और SDM जैसे बड़े अधिकारी सीधे निगरानी कर रहे हैं कि किस लेखपाल के पास कितनी फाइलें लंबित हैं।