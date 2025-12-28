UP Lekhpal Recruitment : यूपी लेखपाल भर्ती में बदलाव, OBC के 717 पद बढ़े, जनरल के 905 कम हुए

UPSSSC ने जारी की लेखपाल भर्ती की संशोधित विज्ञप्ति, PC- Patrika
उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल भर्ती को लेकर बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने 7994 पदों पर होने वाली लेखपाल भर्ती के आरक्षण रोस्टर में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के विरोध और समाजवादी पार्टी के दबाव के बाद सामान्य वर्ग के पदों में बड़ी कटौती की गई है, जबकि OBC, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षित पदों में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 दिसंबर 2025 से शुरू हो रहे हैं।
संशोधन के बाद पदों का नया वर्गवार बंटवारा इस प्रकार है - सामान्य वर्ग के लिए 3260 पद (पहले 4165 थे, यानी 905 पद कम), अनुसूचित जाति के लिए 1679 पद (पहले 1426 थे, यानी 253 पद बढ़े), अनुसूचित जनजाति के लिए 160 पद (पहले 150 थे, यानी 10 पद बढ़े), अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2158 पद (पहले 1441 थे, यानी 717 पद बढ़े) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 792 पद (बिना किसी बदलाव के)। कुल पदों की संख्या 7994 ही बनी हुई है।
|श्रेणी
|पहले
|अब
|अंतर
|सामान्य वर्ग
|4165
|3205
|905 पद कम हुए
|अनुसूचित जाति
|1426
|1679
|253 पद बढ़े
|अनुसूचित जनजाति
|150
|160
|10 पद बढ़े
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|1441
|2158
|717 पद बढ़े
|ईडब्ल्यूएस
|792
|792
|पहले जितने
दरअसल, UPSSSC ने 16 दिसंबर को भर्ती का पहला विज्ञापन जारी किया था, जिसमें OBC को केवल 1441 पद दिए गए थे। इसे 27 प्रतिशत आरक्षण का उल्लंघन मानते हुए OBC संगठनों ने तीव्र विरोध किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया। मामला गरमाने पर आयोग ने विज्ञापन वापस ले लिया और राजस्व विभाग के निर्देश पर आरक्षण रोस्टर में संशोधन किया गया। अब OBC को पूरा 27 प्रतिशत आरक्षण मिल गया है।
भर्ती प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET-2025) में शामिल हुए अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। शॉर्टलिस्टिंग PET-2025 के स्कोर के आधार पर होगी और जिन्हें शून्य या नकारात्मक अंक मिले हैं, उन्हें शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा।
