28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

UP Lekhpal Recruitment : यूपी लेखपाल भर्ती में बदलाव, OBC के 717 पद बढ़े, जनरल के 905 कम हुए

UP Lekhpal Recruitment : यूपी लेखपाल भर्ती का UPSSSC ने संशोधित रोस्टर जारी किया है। संशोधित रोस्टर में OBC के 717 पद बढ़े हैं वहीं सामान्य वर्ग 905 पद कम हुए हैं।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 28, 2025

UPSSSC ने जारी की लेखपाल भर्ती की संशोधित विज्ञप्ति, PC- Patrika

उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल भर्ती को लेकर बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने 7994 पदों पर होने वाली लेखपाल भर्ती के आरक्षण रोस्टर में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के विरोध और समाजवादी पार्टी के दबाव के बाद सामान्य वर्ग के पदों में बड़ी कटौती की गई है, जबकि OBC, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षित पदों में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 दिसंबर 2025 से शुरू हो रहे हैं।

संशोधन के बाद पदों का नया वर्गवार बंटवारा इस प्रकार है - सामान्य वर्ग के लिए 3260 पद (पहले 4165 थे, यानी 905 पद कम), अनुसूचित जाति के लिए 1679 पद (पहले 1426 थे, यानी 253 पद बढ़े), अनुसूचित जनजाति के लिए 160 पद (पहले 150 थे, यानी 10 पद बढ़े), अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2158 पद (पहले 1441 थे, यानी 717 पद बढ़े) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 792 पद (बिना किसी बदलाव के)। कुल पदों की संख्या 7994 ही बनी हुई है।

श्रेणीपहलेअबअंतर
सामान्य वर्ग41653205905 पद कम हुए
अनुसूचित जाति14261679253 पद बढ़े
अनुसूचित जनजाति15016010 पद बढ़े
अन्य पिछड़ा वर्ग14412158717 पद बढ़े
ईडब्ल्यूएस792792पहले जितने

UPSSSC द्वारा जारी संशोधित विज्ञापन

दरअसल, UPSSSC ने 16 दिसंबर को भर्ती का पहला विज्ञापन जारी किया था, जिसमें OBC को केवल 1441 पद दिए गए थे। इसे 27 प्रतिशत आरक्षण का उल्लंघन मानते हुए OBC संगठनों ने तीव्र विरोध किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया। मामला गरमाने पर आयोग ने विज्ञापन वापस ले लिया और राजस्व विभाग के निर्देश पर आरक्षण रोस्टर में संशोधन किया गया। अब OBC को पूरा 27 प्रतिशत आरक्षण मिल गया है।

भर्ती प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET-2025) में शामिल हुए अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। शॉर्टलिस्टिंग PET-2025 के स्कोर के आधार पर होगी और जिन्हें शून्य या नकारात्मक अंक मिले हैं, उन्हें शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

मौलाना बोले- हमें वंदे मातरम् के नाम पर डराया जा रहा, शिया अधिवेशन में नेपाल-बांग्लादेश से लखनऊ पहुंचे लोग
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Dec 2025 09:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Lekhpal Recruitment : यूपी लेखपाल भर्ती में बदलाव, OBC के 717 पद बढ़े, जनरल के 905 कम हुए

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मौलाना बोले- हमें वंदे मातरम् के नाम पर डराया जा रहा, शिया अधिवेशन में नेपाल-बांग्लादेश से लखनऊ पहुंचे लोग

लखनऊ

High Alert: शीतलहर में सरकार अलर्ट, मंत्री ए.के. शर्मा ने जरूरतमंदों की सेवा संवेदनशीलता से करने के निर्देश दिए

मंत्री ए.के. शर्मा ने दिए संवेदनशीलता के साथ काम करने के सख्त निर्देश (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

Zuljanah Horse: आस्था पर हमला, तालकटोरा कर्बला से ईरानी नस्ल का जुल्जना घोड़ा चोरी

तालकटोरा कर्बला से गायब, खोजने वाले को 50 हजार रुपये इनाम की घोषणा (Source: Police Media Cell)
लखनऊ

रुतबा हो तो ऐसा! यूपी के बाहुबली और उनकी लग्जरी कारें, राजा भैया से लेकर बृजभूषण सिंह तक…

किस बाहुबली के पास है सबसे महंगी कार
लखनऊ

YAKSH App से बदली पुलिसिंग की तस्वीर, AI फेशियल रिकग्निशन से अपराधियों की तुरंत पहचान

‘यक्ष (YAKSHA)’ ऐप बना कानून-व्यवस्था का मजबूत डिजिटल हथियार (Source: Police Media Cell)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.