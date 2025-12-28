UP Lekhpal Recruitment : यूपी लेखपाल भर्ती में बदलाव, OBC के 717 पद बढ़े, जनरल के 905 कम हुए

उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल भर्ती को लेकर बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने 7994 पदों पर होने वाली लेखपाल भर्ती के आरक्षण रोस्टर में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के विरोध और समाजवादी पार्टी के दबाव के बाद सामान्य वर्ग के पदों में बड़ी कटौती की गई है, जबकि OBC, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षित पदों में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 दिसंबर 2025 से शुरू हो रहे हैं।