मौलाना बोले- हमें वंदे मातरम् के नाम पर डराया जा रहा, शिया अधिवेशन में नेपाल-बांग्लादेश से लखनऊ पहुंचे लोग

लखनऊ : ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का लखनऊ में अधिवेशन हो रहा है। इस अधिवेशन में देश समेत नेपाल और बांग्लादेश के 2000 लोग पहुंचे। अधिवेशन में जम्मू-कश्मीर के मौलाना आगा सैय्यद अब्बास रिजवी ने कहा- हमारे जवानों को भारत माता की जय और वंदे मातरम् के नाम पर डराया जाता है।