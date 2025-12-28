28 दिसंबर 2025,

रविवार

लखनऊ

मौलाना बोले- हमें वंदे मातरम् के नाम पर डराया जा रहा, शिया अधिवेशन में नेपाल-बांग्लादेश से लखनऊ पहुंचे लोग

Shia Personal Law Board Convention Lucknow : ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का लखनऊ में अधिवेशन हो रहा है। इस अधिवेशन में पूरे देश के अलावा बांग्लादेश और नेपाल से 2000 लोग पहुंचे।

2 min read


लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 28, 2025

ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने लखनऊ में किया अधिवेशन, PC- X

लखनऊ : ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का लखनऊ में अधिवेशन हो रहा है। इस अधिवेशन में देश समेत नेपाल और बांग्लादेश के 2000 लोग पहुंचे। अधिवेशन में जम्मू-कश्मीर के मौलाना आगा सैय्यद अब्बास रिजवी ने कहा- हमारे जवानों को भारत माता की जय और वंदे मातरम् के नाम पर डराया जाता है।

जम्मू-कश्मीर के मौलाना आगा सैय्यद अब्बास रिजवी ने आगे कहा कि आप लोग हिंदुस्तान को आंखों की रोशनी से देखते हैं हम दिल की रोशनी और मोहब्बत की आंखों से भारत को देखते हैं।

7 करोड़ हमारी आबादी फिर भी नहीं प्रतिनिधित्व

उन्होंने आगे कहा जो सलूक पाकिस्तान में शिया मुसलमानों के साथ हो रहा है। वहीं हिंदुस्तान में हो रहा है। हमारी आबादी देश में 7 करोड़ है लेकिन केंद्र या राज्य सरकारों में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है।

अधिवेशन की अध्यक्षता ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैय्यद मेहंदी कर रहे हैं। इस अधिवेशन में शिया मुसलमानों की वर्तमान स्थिति, उनके अधिकारों और वक्फ की संपत्तियों को लेकर बात की गई। अधिवेशन की वजह से बड़ा इमामबाड़ा पर्यटकों के लिए आज शाम 4:30 बजे तक बंद रहा।

नीतीश के वाक्ये पर उठाए सवाल

ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना अब्बास ने कहा कि जिस तरह से श्रीमद्भगवद्गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है, उसी तरह इमाम हुसैन और उनकी कुर्बानी को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिछले दिनों के वाकये पर कहा- वह भारत की सभी औरतों से माफी मांगें अन्यथा हम लोग एक महाआंदोलन के बारे में विचार करेंगे। यह हिजाब और परदे का नहीं बल्कि सभी महिलाओं का अपमान था।

महाअधिवेशन में कहां-कहां से पहुंचे लोग

महाअधिवेशन में पश्चिम बंगाल के मौलाना फिरोज, बिहार के मौलाना असद यावर, झारखंड के मूसी रजा, रांची के तहजीबुल हसन, दिल्ली के मेहंदी माजीद, जम्मू-कश्मीर के मौलाना मूसली, मुंबई के मौलाना जहीर अब्बास, पंजाब अनीस हैदर, नेपाल के मौलाना जैनुलाबदीन, बांग्लादेश के मौलाना राशीद हिस्सा ले रहे हैं।

Published on:

28 Dec 2025 05:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / मौलाना बोले- हमें वंदे मातरम् के नाम पर डराया जा रहा, शिया अधिवेशन में नेपाल-बांग्लादेश से लखनऊ पहुंचे लोग

