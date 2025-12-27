जवानों को फ्लैट पर 20% छूट, 240 फ्लैट्स पर शुरू हुआ काम, आवास विकास परिषद का बड़ा फैसला

लखनऊ : उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। अब परिषद की योजनाओं में खाली पड़े फ्लैट को फौजी जवानों को 20 प्रतिशत छूट पर बेचा जाएगा। जवान अगर 60 दिन के अंदर पूरा भुगतान करते हैं तो उन्हें फ्लैट पर 20 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। अगर 61 से 90 दिन के अंदर भुगतान किया तो 15 प्रतिशत और 91 से 120 दिन के अंदर भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इन फ्लैटों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर बेचा जाएगा।