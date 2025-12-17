17 दिसंबर 2025,

बुधवार

गोंडा

मालिक तो मालिक घोड़ा भी जलवेदार, बृजभूषण सिंह को गिफ्टेड घोड़ा भी ‘पासपोर्ट धारी’, कीमत टॉप मॉडल मर्सिडीज जितनी

Brij Bhushan Sharan Singh receives horse with passport गोंडा कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। जब उन्हें पंजाब के एक किसान ने डेढ़ करोड़ रुपए का घोड़ा गिफ्ट किया है। जिसका पासपोर्ट भी बना हुआ है।


Google source verification

गोंडा

image

Narendra Awasthi

Dec 17, 2025

बृजभूषण सिंह घोड़े के साथ (फोटो सोर्स- 'X' बृजभूषण शरण सिंह)

फोटो सोर्स- 'X' बृजभूषण शरण सिंह

Brij Bhushan Sharan Singh receives horse with a passport. कैसरगंज से पूर्व सांसद और बाहुबली नेता बृजभूषण सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्हें पंजाब के रहने वाले एक किसान ने डेढ़ करोड़ रुपए कीमत का एक घोड़ा गिफ्ट किया है। इस संबंध में उन्होंने एक्स पर घोड़े के साथ अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें घोड़े की कीमत और देने वाले के विषय में जानकारी दी गई है। बृजभूषण सिंह ने कहा कि यह रेस का घोड़ा है और इसकी खासियत होती है कि हिंदू समाज की तरह इनकी भी जन्म कुंडली होती है। इनके परिवार के विषय में भी पूरी जानकारी रखी जाती है। ‌यह घोड़ा उनके सांसद बेटे करण भूषण सिंह के दोस्त ने उन्हें भेंट किया है।

डेढ़ करोड़ का मिला घोड़ा

उत्तर प्रदेश के गोंडा के विश्रोहरपुर गांव निवासी बृजभूषण शरण सिंह केसरगंज के पूर्व सांसद हैं। उन्हें पंजाब के रहने वाले तेजबीर बराड़, दीपन, गुरदीप ने डेढ़ करोड़ रुपए का घोड़ा गिफ्ट किया है। बृजभूषण शरण सिंह ने बताया कि उनके जन्मदिन (8 जनवरी) या नए साल पर यह घोड़ा गिफ्ट किया गया है। हमने उनसे पूछा कि इसकी कीमत क्या है तो उन्हें बताया गया कि यह डेढ़ करोड़ रुपए का घोड़ा है।

रेस के घोड़ों की होती है फैमिली हिस्ट्री

पूर्व सांसद ने कहा कि डेढ़ करोड़ कीमत सुनकर उन्होंने कहा कि मैं तो पागल हो जाऊंगा। ‌लेकिन मुझे भी यह आईडिया है कि रेस के घोड़े की फैमिली हिस्ट्री होती है कि उनके माता-पिता कौन हैं और कितने दिन कहां रहे हैं? जैसे हिंदू समाज में कुंडली बनती है। वैसे ही घोड़े की भी बनती है। यह घोड़ा अभी कुछ दिन पहले ही एक बड़ी रेस जीत करके आया है। जिसमें 16 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है। जानते हैं कि इस प्रकार के घोड़े की कोई कीमत नहीं होती है। डेढ़ करोड़, 2 करोड़, ढाई करोड़ तक इन घोड़ों की कीमत होती है। उन्हें भी रेस कोर्स में जाने का मौका मिलता रहता है।

उम्र केवल 2 साल की

इस घोड़े की उम्र केवल 2 साल की है। थारोब्रेड नस्ल के इस घोड़े का अलग से पासपोर्ट भी बना हुआ है। जो विदेशों की रेस प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकता है। बृजभूषण शरण सिंह को घुड़सवारी का भी शौक रखते है‌। उनके पास लग्जरी गाड़ियों के साथ हेलीकॉप्टर भी है। नया उपहार मिलने से वह चर्चा में आ गए हैं। बृजभूषण सिंह के अस्तबल में अब तीन घोड़े और दो बच्चे हो गए हैं।

Published on:

17 Dec 2025 08:02 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / मालिक तो मालिक घोड़ा भी जलवेदार, बृजभूषण सिंह को गिफ्टेड घोड़ा भी ‘पासपोर्ट धारी’, कीमत टॉप मॉडल मर्सिडीज जितनी

