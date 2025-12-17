मालिक तो मालिक घोड़ा भी जलवेदार, बृजभूषण सिंह को गिफ्टेड घोड़ा भी ‘पासपोर्ट धारी’, कीमत टॉप मॉडल मर्सिडीज जितनी

Brij Bhushan Sharan Singh receives horse with a passport. कैसरगंज से पूर्व सांसद और बाहुबली नेता बृजभूषण सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्हें पंजाब के रहने वाले एक किसान ने डेढ़ करोड़ रुपए कीमत का एक घोड़ा गिफ्ट किया है। इस संबंध में उन्होंने एक्स पर घोड़े के साथ अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें घोड़े की कीमत और देने वाले के विषय में जानकारी दी गई है। बृजभूषण सिंह ने कहा कि यह रेस का घोड़ा है और इसकी खासियत होती है कि हिंदू समाज की तरह इनकी भी जन्म कुंडली होती है। इनके परिवार के विषय में भी पूरी जानकारी रखी जाती है। ‌यह घोड़ा उनके सांसद बेटे करण भूषण सिंह के दोस्त ने उन्हें भेंट किया है।