Gonda Accident: अस्पताल से लौटते वक्त बुझ गया घर का उजाला, सड़क हादसे में देवर-भाभी की मौत

मृतका लक्ष्मी तिवारी 28 साल की थीं और मोतीगंज थाना क्षेत्र के वीरेपुर गांव की रहने वाली थीं। उनके पति शिव शंकर तिवारी रोज़गार के सिलसिले में मुंबई में काम करते हैं। पत्नी की मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं, 22 वर्षीय विनोद तिवारी की भी असमय मौत ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। हादसे के बाद नगर कोतवाली पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।