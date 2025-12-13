Gonda Accident: अस्पताल से लौटते वक्त बुझ गया घर का उजाला, सड़क हादसे में देवर-भाभी की मौत

देवर-भाभी की फाइल फोटो घटनास्थल पर जुटी भीड़ फोटो सोर्स पत्रिका
Gonda Accident: गोंडा जिले में शनिवार की देर शाम एक दर्दनाक हादसे ने दो परिवार की खुशियां छीन ली। अस्पताल से लौटते वक्त एक देवर-भाभी की जिंदगी अचानक थम गई। पल भर में हंसता-बोलता सफर मातम में बदल गया। सड़क हादसे में देवर भाभी की मौत की सूचना मिलती ही परिवार में कोहराम मच गया। घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों का जहां रो-रो कर बुरा था। वही पूरे गांव में मातम छा गया है।
Gonda Accident: गोंडा जिले के नगर कोतवाली इलाके में अंबेडकर चौराहे के पास बुधवार देर शाम जो हुआ। उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। 22 साल का विनोद तिवारी अपनी भाभी लक्ष्मी तिवारी को बाइक से लेकर जा रहा था। दोनों अभी-अभी जिला मुख्यालय के एक निजी अस्पताल से निकले थे। लक्ष्मी को इलाज के बाद अपने भाई के घर, पूरे कलंदर गांव जाना था। इसलिए उन्होंने देवर से वहीं चलने को कहा।
अस्पताल थोड़ा आगे बढ़े थे, कि पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों सड़क पर जा गिरे। आसपास मौजूद लोग दौड़े, पुलिस को खबर दी। घायलों को तुरंत गोंडा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टरों ने इलाज के दौरान दोनों को मृत घोषित कर दिया।
मृतका लक्ष्मी तिवारी 28 साल की थीं और मोतीगंज थाना क्षेत्र के वीरेपुर गांव की रहने वाली थीं। उनके पति शिव शंकर तिवारी रोज़गार के सिलसिले में मुंबई में काम करते हैं। पत्नी की मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं, 22 वर्षीय विनोद तिवारी की भी असमय मौत ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। हादसे के बाद नगर कोतवाली पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
