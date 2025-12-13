पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेर बदल, 73 पुलिस कर्मियों को मिली नई तैनाती, देखें लिस्ट

फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा जिले के एसपी विनीत जायसवाल ने कानून व्यवस्था को चुस्त- दुरुस्त बनाए रखने के लिए एक बार फिर आरक्षी और मुख्य आरक्षी की तैनाती में बड़े पैमाने पर फेर बदल किया है। इनमें जिले के विभिन्न थानों पर काफी समय से तैनात रहे पुलिसकर्मी शामिल है। वहीं पुलिस लाइन में काफी समय से तैनाती की राह देख रहे 24 पुलिस कर्मियों को जिले के विभिन्न थानों में भेजा गया।
पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के ट्रांसफर के बाद अब आरक्षी और मुख्य आरक्षी की तैनाती में फेरबदल किया है। इनमें 24 ऐसे पुलिसकर्मी है। जिन्हें कुछ दिन पहले विभिन्न आरोपों के कारण लाइन हाजिर कर दिया गया था। काफी समय से वह अपने तैनाती की राह देख रहे थे। अब उन्हें जिले के विभिन्न थानों पर भेजा गया है। इन 73 पुलिस कर्मियों में 34 मुख्य आरक्षी और 39 आरक्षी शामिल है।
