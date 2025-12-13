कार की टक्कर से बवाल: मंत्री के समर्थकों ने पुलिस को पीटा, 6 थानों की फोर्स तैनात

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
प्रयागराज में मंत्री नंद गोपाल नंदी के समर्थकों ने शुक्रवार देर रात सड़क पर जमकर हंगामा किया। कार की टक्कर के बाद शुरू हुए विवाद में पुलिस से धक्का-मुक्की और मारपीट हुई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला और गरमा गया।
शुक्रवार देर रात प्रयागराज के चंद्रलोक चौराहे पर उस समय हंगामा मच गया। जब कार की टक्कर के बाद विवाद बढ़ गया। बताया जा रहा है कि मुट्ठीगंज के रहने वाले कमलेश गुप्ता उर्फ लाला, जो मंत्री नंद गोपाल नंदी के समर्थक बताए जाते हैं। अपनी कार से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी दूसरी कार से टकरा गई। दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी।
विवाद बढ़ता देख दूसरी गाड़ी में सवार लोगों ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की। लेकिन आरोप है कि मंत्री समर्थकों ने पुलिसकर्मियों से बदसलूकी की। इसके बाद बहादुरगंज चौकी प्रभारी विवेक कुमार मौके पर पहुंचे। जहां उनसे भी बहस हो गई।
जब पुलिस ने दोनों गाड़ियों को जब्त करने की कोशिश की। तो कमलेश गुप्ता और उनके समर्थक उग्र हो गए। पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की हुई और देखते ही देखते हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान दरोगा और दो सिपाहियों के साथ मारपीट की गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है। जिसमें एक सिपाही की कॉलर पकड़कर खींचते लोग दिखाई दे रहे हैं।
हंगामे की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थिति को संभालने के लिए कोतवाली, मुट्ठीगंज, कीडगंज, करेली, सिविल लाइंस और नैनी थानों की फोर्स तैनात की गई। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठी पटकी। देर रात तक लोकनाथ चौराहे से सुलाकी चौराहे तक भारी भीड़ जमा रही।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कमलेश गुप्ता उर्फ लाला समेत 15 लोगों को हिरासत में लिया है। एसीपी कोतवाली रवि गुप्ता ने बताया कि सड़क पर झगड़ा और पुलिस से मारपीट करने के आरोप में सभी से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इलाके में शांति बनी हुई है।
बड़ी खबरेंView All
प्रयागराज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग