कार की टक्कर से बवाल: मंत्री के समर्थकों ने पुलिस को पीटा, 6 थानों की फोर्स तैनात

शुक्रवार देर रात प्रयागराज के चंद्रलोक चौराहे पर उस समय हंगामा मच गया। जब कार की टक्कर के बाद विवाद बढ़ गया। बताया जा रहा है कि मुट्ठीगंज के रहने वाले कमलेश गुप्ता उर्फ लाला, जो मंत्री नंद गोपाल नंदी के समर्थक बताए जाते हैं। अपनी कार से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी दूसरी कार से टकरा गई। दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी।