Prayagraj: महिला डाक्टर का गजब कारनामा, आपरेशन के दौरान पेट में छोडा स्पंज, सांसत में फंसी जान

प्रतापगढ़ जिले के जमेठी कुंडा की रहने वाली रन्नो देवी पत्नी सज्जन प्रजापति ने आरोप लगाया कि उनको प्रसव पीड़ा होने के दौरान उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई थी। रन्नो अस्पताल में ही लगभाग 24 दिनों तक आपरेशन करने वाली चिकित्सक सौम्या सक्सेना की देखरेख में थीं। आपरेशन के बाद भी रन्नो के पेट में दर्द बना रहा। डाक्टर ने उन्हें बताया कि गैस की वजह से पेट में दर्द हो रहा है।

कई दिनों तक सुधार नहीं हुआ तो वहां से डिस्चार्ज होकर उन्होंने एक निजि अस्पताल में जांच कराई। तब जाकर पता चला कि पेट में काटन का स्पंज पड़ा है।