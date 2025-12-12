10 लोगों ने बेंच डाली शत्रु संपत्ति, दर्ज हुई एफआइआर

प्रयागराज के मउआइमा में भूमाफियाओं ने करोड़ों की शत्रु संपत्ति की जमीन के दस्तावेज में हेरफेर करते हुए उसे बेंच दिया। जब मामले का पता चला तो राजस्व विभाग में हडक़ंप मच गया। इसकी सूचना जिलाधिकारी को दी गई। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने तत्काल आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का आदेश दिया। हांलाकि डीएम के आदेश के बाद भी पुलिस मुकदमा नहीं लिख रही थी। जिसके बाद डीएम ने सीधे पुलिस से वार्ता कर एफआईआर दर्ज कराया।