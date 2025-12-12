12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

10 लोगों ने बेंच डाली शत्रु संपत्ति, दर्ज हुई एफआइआर

प्रयागराज में दस भूमाफियाओं के खिलाफ शत्रु संपत्ति बेचने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने मउआइमा कस्बे की करोड़ों की जमीन के दस्तावेज में हेरफेर कर बेच दिया।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Dec 12, 2025

Prayagraj News: यूपी के प्रयागराज जिले में भूमाफियाओं का कारनामा लगातार जारी है। ऐसे ही एक शत्रु संपत्ति बेंचने के मामले में डीएम प्रयागराज के निर्देश पर दस लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

प्रयागराज के मउआइमा में भूमाफियाओं ने करोड़ों की शत्रु संपत्ति की जमीन के दस्तावेज में हेरफेर करते हुए उसे बेंच दिया। जब मामले का पता चला तो राजस्व विभाग में हडक़ंप मच गया। इसकी सूचना जिलाधिकारी को दी गई। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने तत्काल आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का आदेश दिया। हांलाकि डीएम के आदेश के बाद भी पुलिस मुकदमा नहीं लिख रही थी। जिसके बाद डीएम ने सीधे पुलिस से वार्ता कर एफआईआर दर्ज कराया।

ऐसी थी जमीन, जिसे माफियाओं ने बेंचा


मउआइमा के वकार अहमद, खलील अहमद और गुलाम रब्बानी की जमीन कस्बे में थी। देश बंटवारे के दौरान खलील और गुलाम पाकिस्तान चले गए। वकार यहीं रह गए थे। तीनों लोगों का अब निधन हो चुका है। वहीं पाकिस्तान गए दोनों लोगों की जमीन, जिसे शत्रु संपत्ति कहा जाएगा उसे स्थानीय भू माफियाओं ने करोड़ों में बेंच दिया।

ऐसे पकड़ में आया मामला


पिछले कुछ महीने से नई खतौनी बनाने का काम चल रहा है। जिसके कारण पाकिस्तान गए खलील और गुलाम की संपत्ति का विवरण नहीं मिल पा रहा था। काफी जांच पड़ताल के बाद पता चला कि १९८४ में ही मउआइमा कस्बे की खतौनी गायब कर दी गई थी। भूमाफियाओं ने तहसील के साथ जिले के रिकार्ड से भी खतौनी गायब करा दी थी। खतौनी गायब होने के बाद लोगों ने पाकिस्तान गए लोगों की जमीनों को बेंच दिया।

इनपर की गई कार्रवाई


शत्रु संपत्ति बेंचने के अलावा माफियाओं ने तालाब और सरकारी जमीनों को भी बेंचा था। इस मामले में रईस अहमद, सईद अहमद, अतीक महमूद, तारिक महमूद, आमिर महमूद पुत्रगण अब्दुल माबूद, गुलाम हुसैन पुत्र समीउल्ला निवासी मउआइमा पर गंभीर धाराओं में कुमदमा दर्ज किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Dec 2025 08:57 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / 10 लोगों ने बेंच डाली शत्रु संपत्ति, दर्ज हुई एफआइआर

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कई विशेषताओं के साथ जारी हुआ माघ मेला का लोगो

प्रयागराज

‘छोड़ दो न बेटी-बहुओं को धमकाना’, नेहा सिंह राठौर की जमानत खारिज; नए गाने के साथ सरकार पर कसा तंज!

bhojpuri singer neha singh rathore bail rejected takes dig at government with new song
प्रयागराज

गैस से भरे टैंकर में कार की टक्कर के बाद से रिसाव, कानपुर–वाराणसी एक्सप्रेसवे पर मची अफरा-तफरी

Prayagraj gas tanker leak
प्रयागराज

मुख्तार अंसारी के सहयोगी पर बड़ा एक्शन

प्रयागराज

खुशखबरी: प्रयागराज से नई दिल्ली के लिए मिलेगी स्पेशल ट्रेन

प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.