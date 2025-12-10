10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

Railway News: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी: प्रयागराज से नई दिल्ली के लिए स्पेशल चलेगी स्पेशल ट्रेन

प्रयागराज से नई दिल्ली जाने वालों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। इन यात्रियों को अब फ़जीहत नहीं झेलनी पड़ेगी। रेलवे ने प्रयागराज से नई दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Dec 10, 2025

Special Train: उत्तर प्रदेश में पड़ रहे घने कोहरे ने एक बार फिर ट्रेन की गति पर ब्रेक लगा दिया है। जहां एक ओर रेलवे ने यात्रियों को राहत देने के लिए प्रयागराज से नई दिल्ली के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, वहीं दूसरी ओर पहले से चल रही ट्रेनों की लेटलतीफी लगातार बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि ट्रेनें 4 घंटे से लेकर 41 घंटे तक की भारी देरी से चल रही हैं।

यात्रियों के लिए राहत, प्रयागराज-नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन

ट्रेन संख्या 02417 12 व 14 दिसंबर को प्रयागराज से रात 11:20 बजे रवाना होगी, गोविंदपुरी स्टेशन रात 2:05 बजे आएगी, नई दिल्ली सुबह 11:40 बजे पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 02418 नई दिल्ली से 13 व 15 दिसंबर को दोपहर 2 बजे रवाना होगी, गोविंदपुरी रात 11:45 बजे आएगी, प्रयागराज सुबह 4:30 बजे पहुंचेगी।

कोहरे के कारण ट्रेनें लेट

रेलवे ने कोहरे के चलते 3 दिसंबर से कई ट्रेनों को पहले ही कैंसिल कर दिया है। यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन उनकी लेटलतीफी से यात्रियों की परेशानी कम नहीं हो रही है।

चार से 41 घंटे ट्रेनें लेट

स्पेशल ट्रेनों का किराया लगभग 30 प्रतिशत अधिक होने के बाद भी ये सही समय पर स्टेशन नहीं पहुंच रही हैं। ट्रेनों की स्थिति यह है कि यह चार से 41 घंटे तक लेट हो रही है। स्पेशल ट्रेनों की लेट होने की सिलसिला प्रतिदिन का है। ट्रेनों के लेट होने से यात्रियों की परेशानी बनी हुई है। ट्रेन संख्या 06529 एसएमवीटी बंगलुरु- गोमतीनगर स्पेशल ट्रेन 41 घंटे लेट रही। इसे आठ दिसंबर को शाम 6:40 बजे गोविंदपुरी स्टेशन पहुंचना था। ट्रेन संख्या 05565 दरभंगा-आनंदविहार स्पेशल छह घंटे, ट्रेन संख्या 12988 अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस तीन घंटे, ट्रेन संख्या 05588 गोरखपुर एलटीटी स्पेशल पांच घंटे, ट्रेन संख्या 15707 आम्रपाली एक्सप्रेस 4:30 घंटे, ट्रेन संख्या 02563 बरौनी-नई दिल्ली स्पेशल छह घंटे, ट्रेन संख्या 02569 दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल आठ घंटे लेट रहीं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Dec 2025 10:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / Railway News: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी: प्रयागराज से नई दिल्ली के लिए स्पेशल चलेगी स्पेशल ट्रेन

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

उमेश पाल हत्याकांड में STF को बड़ी सफलता

प्रयागराज

बड़ा ट्रेन हादसा टला, लेट हुई कई ट्रेनें

यूपी न्यूज

सतुआ बाबा के नेतृत्व में संतो ने दिया धरना

प्रयागराज

Success Story: कैसे ऑल इंडिया टॉपर बनी शक्ति दुबे? UPSC की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को दिए ये टिप्स

success story how did shakti dubey become an all india topper 5 tips for students preparing for upsc exam
प्रयागराज

रंगेहाथ 8 हजार रुपए घूस लेते बाबू को पकड़ा तो टूट पड़े कर्मचारी, लिफ्ट से घसीटकर एंटी करप्शन टीम को पीटा

प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.