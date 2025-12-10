Railway News: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी: प्रयागराज से नई दिल्ली के लिए स्पेशल चलेगी स्पेशल ट्रेन

Special Train: उत्तर प्रदेश में पड़ रहे घने कोहरे ने एक बार फिर ट्रेन की गति पर ब्रेक लगा दिया है। जहां एक ओर रेलवे ने यात्रियों को राहत देने के लिए प्रयागराज से नई दिल्ली के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, वहीं दूसरी ओर पहले से चल रही ट्रेनों की लेटलतीफी लगातार बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि ट्रेनें 4 घंटे से लेकर 41 घंटे तक की भारी देरी से चल रही हैं।
यात्रियों के लिए राहत, प्रयागराज-नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन
ट्रेन संख्या 02417 12 व 14 दिसंबर को प्रयागराज से रात 11:20 बजे रवाना होगी, गोविंदपुरी स्टेशन रात 2:05 बजे आएगी, नई दिल्ली सुबह 11:40 बजे पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 02418 नई दिल्ली से 13 व 15 दिसंबर को दोपहर 2 बजे रवाना होगी, गोविंदपुरी रात 11:45 बजे आएगी, प्रयागराज सुबह 4:30 बजे पहुंचेगी।
कोहरे के कारण ट्रेनें लेट
रेलवे ने कोहरे के चलते 3 दिसंबर से कई ट्रेनों को पहले ही कैंसिल कर दिया है। यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन उनकी लेटलतीफी से यात्रियों की परेशानी कम नहीं हो रही है।
चार से 41 घंटे ट्रेनें लेट
स्पेशल ट्रेनों का किराया लगभग 30 प्रतिशत अधिक होने के बाद भी ये सही समय पर स्टेशन नहीं पहुंच रही हैं। ट्रेनों की स्थिति यह है कि यह चार से 41 घंटे तक लेट हो रही है। स्पेशल ट्रेनों की लेट होने की सिलसिला प्रतिदिन का है। ट्रेनों के लेट होने से यात्रियों की परेशानी बनी हुई है। ट्रेन संख्या 06529 एसएमवीटी बंगलुरु- गोमतीनगर स्पेशल ट्रेन 41 घंटे लेट रही। इसे आठ दिसंबर को शाम 6:40 बजे गोविंदपुरी स्टेशन पहुंचना था। ट्रेन संख्या 05565 दरभंगा-आनंदविहार स्पेशल छह घंटे, ट्रेन संख्या 12988 अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस तीन घंटे, ट्रेन संख्या 05588 गोरखपुर एलटीटी स्पेशल पांच घंटे, ट्रेन संख्या 15707 आम्रपाली एक्सप्रेस 4:30 घंटे, ट्रेन संख्या 02563 बरौनी-नई दिल्ली स्पेशल छह घंटे, ट्रेन संख्या 02569 दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल आठ घंटे लेट रहीं।
