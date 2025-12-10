Umesh Pal murder Case: माफिया अतीक और अशरफ का करीबी नई दिल्ली से गिरफ्तार, उमेश पाल हत्याकांड में था 50 हजार का इनामी

Umesh pal murder case: प्रयागराज में चर्चित उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा एक और बड़ा आरोपी आखिरकार कानून के शिकंजे में आ गया। माफिया अतीक अहमद और मोहम्मद अशरफ का भरोसेमंद साथी और शूटरों का अहम मददगार अफसार अहमद बुधवार सुबह नई दिल्ली से स्पेशल टास्क फोर्स (STF) के हत्थे चढ़ गया। इस पर पुलिस ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।
एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में अफसार अहमद ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि बरेली जेल में बंद रहने के दौरान वह अपनी आईडी का इस्तेमाल करके शूटरों की अशरफ से मुलाकात कराता था। यही नहीं, वह अपने साथियों के साथ मिलकर गवाही देने वालों को धमकाने का काम भी करता था।
अतीक और असरफ का था बेहद करीबी
ज्ञात हो कि धूमनगंज क्षेत्र के सुलेमसराय निवासी अधिवक्ता उमेश पाल की 2023 में घर के बाहर धायें–बम मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हमले में उनके दो सुरक्षा कर्मी भी मारे गए थे। इस वारदात में माफिया अतीक अहमद, अशरफ समेत कई नाम सामने आए थे। पुलिस और एसटीएफ ने बाद में कई आरोपियों को मुठभेड़ों में ढेर किया और कई को जेल भेजा।
जाँच के दौरान पता चला था कि हत्याकांड से पहले शूटरों ने बरेली जेल में अशरफ से कई बार मुलाकात की थी, जिसके पीछे अफसार अहमद ही मुख्य कड़ी था। बिथरी चैनपुर थाने में उसके खिलाफ 2023 में साजिश और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था।
STF को दो दिन पहले ही मिला था इनपुट
दो दिन पहले एसटीएफ को इनपुट मिला कि अफसार नई दिल्ली में छिपा हुआ है। इसके बाद टीम सक्रिय हुई और बुधवार सुबह सपना स्टैंड, कालका रोड (थाना अमर कॉलोनी), दक्षिण दिल्ली से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्रवाई को उमेश पाल मर्डर केस में बड़ी सफलता मानी जा रही है।
