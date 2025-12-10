Umesh Pal murder Case: माफिया अतीक और अशरफ का करीबी नई दिल्ली से गिरफ्तार, उमेश पाल हत्याकांड में था 50 हजार का इनामी

अतीक और असरफ का था बेहद करीबी

ज्ञात हो कि धूमनगंज क्षेत्र के सुलेमसराय निवासी अधिवक्ता उमेश पाल की 2023 में घर के बाहर धायें–बम मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हमले में उनके दो सुरक्षा कर्मी भी मारे गए थे। इस वारदात में माफिया अतीक अहमद, अशरफ समेत कई नाम सामने आए थे। पुलिस और एसटीएफ ने बाद में कई आरोपियों को मुठभेड़ों में ढेर किया और कई को जेल भेजा।