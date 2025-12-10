10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

Magh Mela: प्रयागराज में दलदली जमीन आवंटित करने पर संतों ने दिया धरना, प्रशासन से तीखी नोकझोंक

माघ मेला 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच मेले में दलदली जमीन आवंटित किए जाने के विरोध में खाकचौक के संत भड़क उठे। संत प्रयागराज मेला प्राधिकरण मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए।

less than 1 minute read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Dec 10, 2025

Magh Mela 2026: आगामी माघ मेला 2026 की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे माघ मेला प्रशासन के लिए मंगलवार को बड़ा सिरदर्द खड़ा हो गया। इन दिनों संगम की रेती पर शिविरों के लिए भूमि आवंटित की जा रही है। वहीं खाकचौक के संतों ने आवंटन स्थल को दलदली बताते हुए कड़ा विरोध जताया और प्रयागराज मेला प्राधिकरण मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए।

दलदली जमीन पर शिविर लगाना असंभव

यह विरोध प्रदर्शन महामंडलेश्वर संतोष दास महाराज सतुआ बाबा के नेतृत्व में हुआ। खाकचौक के संतगण सेक्टर पांच से पैदल चलकर सीधे मेला प्रशासन कार्यालय पहुंचे और मुख्यालय के बाहर ही ज़मीन पर बैठकर धरना शुरू कर दिया।

संतोष दास महाराज ने बताया कि मेला संतों और कल्पवासियों का है, लेकिन प्रशासन संतों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। कहा संगम से काफी दूर बदरा सोनौटी के पास जमीन आवंटित की गई है। वहां की जमीन पूरी तरह से दलदली है। ऐसी ज़मीन पर संतों का शिविर लगाना, पंडाल खड़ा करना और आवश्यक व्यवस्थाएं जुटाना असंभव है।

अधिकारियों ने पहुंचकर शुरू की वार्ता

खाकचौक के संतों द्वारा धरना दिए जाने की सूचना मिलते ही माघ मेला प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए। तत्काल वरिष्ठ अधिकारी धरनास्थल पर पहुंचे। एडीएम दयानंद प्रसाद और उप मेला अधिकारी विवेक शुक्ला ने संतों के बीच पहुंचकर उनसे बातचीत शुरू की।

अधिकारियों ने संतों को आश्वस्त करने का प्रयास किया कि उनकी समस्या का तत्काल समाधान किया जाएगा और उन्हें जल्द ही उपयुक्त एवं समतल भूमि आवंटित की जाएगी। हालांकि, संत अपनी मांग पर अड़े रहे और स्पष्ट कर दिया कि जब तक उन्हें दलदली ज़मीन के बदले संगम के करीब और सूखी ज़मीन नहीं दी जाती, तब तक उनका धरना जारी रहेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Dec 2025 08:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / Magh Mela: प्रयागराज में दलदली जमीन आवंटित करने पर संतों ने दिया धरना, प्रशासन से तीखी नोकझोंक

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Success Story: कैसे ऑल इंडिया टॉपर बनी शक्ति दुबे? UPSC की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को दिए ये टिप्स

success story how did shakti dubey become an all india topper 5 tips for students preparing for upsc exam
प्रयागराज

रंगेहाथ 8 हजार रुपए घूस लेते बाबू को पकड़ा तो टूट पड़े कर्मचारी, लिफ्ट से घसीटकर एंटी करप्शन टीम को पीटा

प्रयागराज

Prayagraj: 2 जनवरी से राजधानी समेत 47 ट्रेनों का बदलेगा प्लेटफार्म

प्रयागराज

कौन हैं UPSC की ऑल इंडिया टॉपर शक्ति दुबे? कैडर आवंटन में कौन सा राज्य मिला; देखें, टॉप 10 रैंकर्स की कैडर लिस्ट

know about upsc all india topper shakti dubey which state did she receive in cadre allocation see the list
प्रयागराज

Prayagraj: प्रयागराज में एंटी करप्शन टीम पर PDA कर्मचारियों ने बोला हमला, भ्रष्टाचार की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची थी टीम

प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.