Magh Mela: प्रयागराज में दलदली जमीन आवंटित करने पर संतों ने दिया धरना, प्रशासन से तीखी नोकझोंक

Magh Mela 2026: आगामी माघ मेला 2026 की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे माघ मेला प्रशासन के लिए मंगलवार को बड़ा सिरदर्द खड़ा हो गया। इन दिनों संगम की रेती पर शिविरों के लिए भूमि आवंटित की जा रही है। वहीं खाकचौक के संतों ने आवंटन स्थल को दलदली बताते हुए कड़ा विरोध जताया और प्रयागराज मेला प्राधिकरण मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए।