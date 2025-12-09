Prayagraj: प्रयागराज में एंटी करप्शन टीम पर PDA कर्मचारियों ने बोला हमला, भ्रष्टाचार की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची थी टीम

Prayagraj News: प्रयागराज शहर में मंगलवार को वह दृश्य देखने को मिला जिसने पूरे प्रशासनिक ढांचे की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एंटी करप्शन टीम जैसे ही प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) में कथित भ्रष्टाचार के मामले में राजस्व विभाग के बाबू अजय को पकड़ने पहुँची, पूरा माहौल अचानक से बदल गया, पीडीए के कई कर्मचारी एंटी करप्शन टीम को रोकने के लिए उन पर टूट पड़े।
कार्रवाई रोकने की कोशिश, सड़क पर टकराव
जैसे ही एंटी करप्शन की टीम पडीए के बाबू अजय को हिरासत में लेकर बाहर निकल रही थी, PDA के ही कुछ कर्मचारियों ने रास्ता रोकते हुए हंगामा कर दिया। विरोध इतना बढ़ा कि बात नोकझोंक से होती हुई धक्का-मुक्की तक जा पहुँची। एंटी करप्शन अधिकारियों को जमीन पर गिराए जाने तक की नौबत आ गई।
वायरल वीडियो ने खोली परतें
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि जिस अधिकारी को पकड़ा गया, उसे बचाने के लिए विभागीय कर्मी सड़क पर उतर आए और एंटी करप्शन टीम से सीधे भिड़ गए। यह दृश्य सिर्फ झड़प नहीं, बल्कि यह संकेत भी है कि भ्रष्टाचार-रोधी कार्रवाई के दौरान अंदरूनी गठजोड़ कैसे काम करता है।
टीम के अफसर घायल, पुलिस को बुलाना पड़ा
सूत्रों के अनुसार झड़प में एंटी करप्शन टीम के कुछ अधिकारी घायल हुए। हालात बिगड़ने पर पुलिस को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद स्थिति को किसी तरह नियंत्रित किया जा सका।
PDA में हड़कंप, प्रशासन सख्त
वीडियो वायरल होने के बाद PDA में खलबली मच गई है। मामला जितना बड़ा दिख रहा है, उतना ही संवेदनशील भी है, क्योंकि यह सीधे भ्रष्टाचार पकड़े जाने और उसे बचाने की कोशिशों को उजागर करता है।
प्राधिकरण प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं, जबकि एंटी करप्शन विभाग टीम पर हमले को सिस्टम की विफलता बताते हुए कड़े एक्शन की तैयारी में है।
