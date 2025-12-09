Prayagraj: प्रयागराज में एंटी करप्शन टीम पर PDA कर्मचारियों ने बोला हमला, भ्रष्टाचार की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची थी टीम

Prayagraj News: प्रयागराज शहर में मंगलवार को वह दृश्य देखने को मिला जिसने पूरे प्रशासनिक ढांचे की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एंटी करप्शन टीम जैसे ही प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) में कथित भ्रष्टाचार के मामले में राजस्व विभाग के बाबू अजय को पकड़ने पहुँची, पूरा माहौल अचानक से बदल गया, पीडीए के कई कर्मचारी एंटी करप्शन टीम को रोकने के लिए उन पर टूट पड़े।