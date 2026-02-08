दूसरी शादी की खबर सुनते ही पहुंची पत्नी, पति ने गुस्से में खोया आपा, धारदार हथियार से किया हमला

आशीष जब मौके पर पहुंचा, तो वह सोनिया को देखकर आगबबूला हो गया और गाली-गलौज करने लगा। विवाद इतना बढ़ा कि आशीष ने धारदार हथियार से सोनिया पर हमला कर दिया। जब सोनिया की मां और साथ आईं अन्य महिलाओं ने उसे बचाने की कोशिश की, तो आशीष और उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने लाठी-डंडों से उन पर हमला बोल दिया। इस मारपीट में सोनिया की मां गुड़िया देवी, रिश्तेदार अंतिमा और पुष्पा बुरी तरह घायल हो गईं। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि आशीष के घरवालों ने महिलाओं को दौड़ा-दौड़कर पीटा, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।