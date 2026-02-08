अजित पवार की अस्थियां लेकर नंगे पांव संगम पहुंचे बेटे जय पवार, चार्टर्ड विमान से बारामती से प्रयागराज आए

गौरतलब है कि 28 जनवरी को बारामती एयरपोर्ट पर एक चार्टर्ड विमान दुर्घटना में अजित पवार का निधन हो गया था। इस हादसे में दो पायलट, एक महिला क्रू मेंबर और एक सुरक्षाकर्मी सहित कुल 5 लोगों की जान चली गई थी। विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से पहले गिर गया था और उसमें आग लग गई थी। अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी।