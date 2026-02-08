8 फ़रवरी 2026,

रविवार

प्रयागराज

अजित पवार की अस्थियां लेकर नंगे पांव संगम पहुंचे बेटे जय पवार, चार्टर्ड विमान से बारामती से प्रयागराज आए

Ajit Pawar asthi visarjan : महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अस्थियों का रविवार को प्रयागराज स्थित संगम में विधि-विधान के साथ विसर्जन किया गया।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Avaneesh Kumar Mishra

Feb 08, 2026

अजित पवार की अस्थियां लेकर संगम पहुंचे बेटे जय पवार, PC- Patrika

प्रयागराज : महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अस्थियों का रविवार को प्रयागराज स्थित संगम में विधि-विधान के साथ विसर्जन किया गया। बेटे जय पवार ने पिता की अस्थियों को संगम में प्रवाहित किया। इस दौरान पूरा परिवार, पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक भावुक नजर आए।

परिवार बारामती से चार्टर्ड विमान के जरिए प्रयागराज पहुंचा। एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय जय पवार नंगे पांव थे और उनके हाथ में पिता की अस्थियों का कलश था। यह दृश्य देख वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। एयरपोर्ट से संगम तक लंबा काफिला चला और पूरे रास्ते माहौल गमगीन बना रहा।

अस्थि विसर्जन के दौरान भाजपा और एनसीपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। धार्मिक विधि-विधानों के बीच संगम तट पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की गई।

12 राज्यों से होकर गुजरी अजित पवार की ‘अस्थि कलश यात्रा’

दरअसल, एनसीपी की युवा इकाई राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा के नेतृत्व में अजित पवार की ‘अस्थि कलश यात्रा’ कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकाली गई थी। यह यात्रा 12 राज्यों से होकर गुजरी और रविवार को संगम में बेटे और परिवार की मौजूदगी में इसका समापन हुआ।

राष्ट्रवादी नेता धीरज शर्मा ने कहा, 'यह पल परिवार के साथ-साथ लाखों राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए बेहद भावुक है। मैं स्वयं हरिद्वार से तेलंगाना तक इस अस्थि कलश यात्रा का हिस्सा रहा। अजित दादा सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि पूरे देश की एक बड़ी राष्ट्रीय राजनीतिक शख्सियत थे।'

28 जनवरी को विमान दुर्घटना में हो गई मौत

गौरतलब है कि 28 जनवरी को बारामती एयरपोर्ट पर एक चार्टर्ड विमान दुर्घटना में अजित पवार का निधन हो गया था। इस हादसे में दो पायलट, एक महिला क्रू मेंबर और एक सुरक्षाकर्मी सहित कुल 5 लोगों की जान चली गई थी। विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से पहले गिर गया था और उसमें आग लग गई थी। अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी।

मिशन-2027 की शुरुआत: मायावती ने फूंका चुनावी बिगुल, ब्राह्मण समाज के सहारे सत्ता में लौटने का संदेश
लखनऊ
mayawati mission 2027 bsp brahmin strategy

Published on:

08 Feb 2026 02:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / अजित पवार की अस्थियां लेकर नंगे पांव संगम पहुंचे बेटे जय पवार, चार्टर्ड विमान से बारामती से प्रयागराज आए

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

दूसरी शादी की खबर सुनते ही पहुंची पत्नी, पति ने गुस्से में खोया आपा, धारदार हथियार से किया हमला

पहली पत्नी के विरोध पर पति ने किया जानलेवा हमला
प्रयागराज

पति पर अवैध संबंध का आरोप लगाना मानसिक क्रूरता, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

High Court प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)
प्रयागराज

SIR Update: टिक-टिक; आज चूके तो फिर नहीं मिलेगा मतदाता बनने का मौका! फाइनल लिस्ट में नहीं छपेगा नाम

sir update last chance to be included in voter list if missed name may not be printed in final list up
प्रयागराज

मौत के बाद जिंदा है माफिया के लिए प्यार! अतीक और अशरफ के कब्र पर किसने चढ़ाए फूल? जांच शुरू

अतीक अहमद और परिवार की कब्र पर शब-ए-बारात का रहस्य
प्रयागराज

iPhone के बदले अंडाणु! 15 साल की नाबालिग के साथ खौफनाक सौदा, IVF सेंटर पर बचपन से खिलवाड़

नाबालिग से अंडाणु निकालने का सनसनीखेज मामला
प्रयागराज
