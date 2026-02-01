मिशन-2027 की शुरुआत: मायावती ने फूंका चुनावी बिगुल, ब्राह्मण समाज के सहारे सत्ता में लौटने का संदेश

BSP Brahmin Strategy: बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने विधानसभा चुनाव-2027 को लेकर अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है। पार्टी कार्यालय में उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिट, मंडल, जिला और विधानसभा स्तर के पदाधिकारियों की बैठक से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने मौजूदा राजनीतिक हालात पर खुलकर अपनी बात रखी। मायावती ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों से समाज के अधिकांश वर्ग बेहद निराश और त्रस्त हैं, जबकि कुछ खास लोगों के स्वार्थ की ही पूर्ति की जा रही है।