7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘हम भी आपके दादा लगते हैं…’ सीएम योगी ने अपने गांव पंचूर में किया रात्रि विश्राम, लोगों से मिले

CM Yogi Adityanath News : सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने अपने पैतृक गांव में रात्रि विश्राम किया।

less than 1 minute read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Feb 07, 2026

सीएम योगी ने अपने पैतृक गांव में बच्चों को खिलाई चॉकलेट, PC- X

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान वह शुक्रवार को अपने पैतृक गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने गांव में ही रात्रि विश्राम किया। शनिवार सुबह वह अपने गांव की सैर पर निकले और बड़े-बुजुर्गों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से मुलाकात की और उनका बाल प्रेम उमड़ आया।

बच्चे से बोले- हम भी तुम्हारे दादा जैसे

गांव में भ्रमण के दौरान योगी आदित्यनाथ ने बड़े-बुजुर्गों से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना। उन्होंने बच्चों को चॉकलेट और टाफियां दी। एक बच्चे को उन्होंने चॉकलेट दी तो वह अपने दादा को देने लगा तो सीएम ने कहा कि हम भी तुम्हारे दादा जैसे हैं। यह चॉकलेट आप खा लो यह खाने की चीज है।

उन्होंने गांव के बच्चों पर अपना स्नेह बरसाया, उनसे देर तक बातचीत की और उन्हें चॉकलेट भी दी। सीएम योगी ने एक बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसे प्रेम से खिलाया। बच्चों ने भी सहज भाव से मुख्यमंत्री से बातचीत की। इस दौरान, गांव के लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सेल्फी भी ली।

शुक्रवार को उत्तराखंड पहुंचे थे सीएम योगी

सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को उत्तराखंड पहुंचे थे। उन्होंने और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित बिथ्याणी में जनता इंटर कॉलेज के नव निर्मित भवन का लोकार्पण किया था। इस मौके पर सीएम योगी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का उल्लेख करते हुए कहा था कि भारत की शिक्षा व्यवस्था आज एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। यह नीति विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रखने की बजाय उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सक्षम बनाने पर केंद्रित है।

ये भी पढ़ें

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे है भारत का सबसे चौड़ा 14 लेन का एक्सप्रेसवे, 96 KM है लंबाई
मेरठ
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Feb 2026 04:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘हम भी आपके दादा लगते हैं…’ सीएम योगी ने अपने गांव पंचूर में किया रात्रि विश्राम, लोगों से मिले

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP में SIR की समय सीमा बढ़ी: 3.26 करोड़ मतदाताओं को मिलेगा चुनाव आयोग का नोटिस, 6 मार्च तक दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां

UP SIR
यूपी न्यूज

UP Police: पुलिस के परिवार वाले बनेंगे हुनरमंद, 18 जिलों में खुले ‘वामा सारथी’ केंद्र

लखनऊ

‘धर्म और जाति की आड़ में राजनीति…’ 2027 चुनाव से पहले मायावती का योगी सरकार पर विस्फोटक बयान

mayawati
लखनऊ

सर्राफा बाजार में सोना फिर उछला, चांदी भी चमकी, शादी सीजन में बढ़ी खरीदारी और निवेशकों की हलचल

Gold Silver Price Today
लखनऊ

सियासी ‘ड्रामे’ के लिए मशहूर BJP विधायक फिर सुर्खियों में, मंत्री से टकराव; पिता भी रहे विवादित राजनीतिक अंदाज के लिए चर्चित

सियासी ‘थिएट्रिक्स’ से चर्चा में रहने वाले BJP विधायक बृजभूषण राजपूत, मंत्री से टकराव के बाद फिर सुर्खियों में     (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.