Gold Silver Price Today: सर्राफा बाजार में सोना फिर उछला, चांदी भी चमकी, शादी सीजन में बढ़ी खरीदारी और निवेशकों की हलचल

Gold Silver price, 7 Feb 2026: सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती दर्ज की गई, जिससे बाजार में फिर से हलचल तेज हो गई है। वैश्विक संकेतों, डॉलर की चाल, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं की मांग और शादी-विवाह सीजन की खरीदारी ने मिलकर कीमतों को ऊपर बनाए रखा है। खुदरा ग्राहकों के लिए जारी ताज़ा दरों के अनुसार सोना एक बार फिर ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। सर्राफा एसोसिएशन द्वारा जारी रेट के मुताबिक 10 ग्राम सोने (24 कैरेट) की कीमत ₹1,60,500 दर्ज की गई। वहीं 22 कैरेट सोना ₹1,48,100 (92% शुद्धता) और 18 कैरेट सोना ₹1,22,400 (76% शुद्धता) पर बिक रहा है। चांदी के गहनों के लिए कीमत ₹2,70,500 प्रति किलो तय की गई है।