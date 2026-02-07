UP में SIR की समय सीमा बढ़ी: 3.26 करोड़ मतदाताओं को मिलेगा चुनाव आयोग का नोटिस, 6 मार्च तक दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां

SIR in UP: उत्तर प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समयसीमा एक महीने के लिए बढ़ा दी है। अब प्रदेश के मतदाता 6 मार्च 2026 तक अपने नाम जोड़ने, सुधार कराने या आपत्ति दर्ज कराने का मौका पा सकेंगे। इससे पहले इसकी अंतिम तिथि 6 फरवरी निर्धारित थी। इसके साथ ही गणना फार्म (मैपिंग) से जुड़े सभी नोटिसों की प्रक्रिया भी आगे बढ़ा दी गई है। पहले जहां यह प्रक्रिया 27 फरवरी तक पूरी होनी थी, अब इसे 27 मार्च 2026 तक पूरा किया जाएगा। वहीं, संशोधन के बाद अंतिम मतदाता सूची 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित की जाएगी।