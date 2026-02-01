Minister against corrupt officer: रिश्वत लेने का मामला, जिला प्रभारी मंत्री बोले- सरकार की छवि धूमिल…

Minister in charge big statement against officer इटावा के विकास भवन में जिला पंचायत राज अधिकारी के रिश्वत लेने का मामला सामने आया है, जिसमें वे 20 हजार रुपए रिश्वत लेते दिखाई पड़ रहे हैं। जिसका वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। जिला प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति आज विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं सरकार की छवि को धूमिल करने वाली हैं। इस प्रकार के अधिकारियों या कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। विकास भवन सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई थी। इस मौके पर लोकसभा में पेश किए गए 2026 के केंद्रीय बजट पर भी चर्चा हुई।