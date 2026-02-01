शिवपाल की DM-SSP को चेतावनी, BLO को मारा पीटा जा रहा, सपाई सड़क पर उतरे तो दिक्कत होगी

शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि बीएलओ को धमकाया जा रहा है। दबाव बनाकर वोट कटवाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि यदि यही स्थिति बनी रही और सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, तो हालात बिगड़ सकते हैं। जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हालांकि, डीएम और एसएसपी ने उन्हें जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया। शिवपाल ने प्रशासन के सामने दो प्रमुख मामलों का उल्लेख किया। पहला मामला जसवंतनगर का बताया गया। जहां शमशाद नामक एक अशिक्षित व्यक्ति के नाम से लगभग 90 फॉर्म भरकर पीडीए वर्ग के मतदाताओं के वोट कटवाने का आरोप है। शिवपाल के अनुसार, शमशाद ने खुद कहा है कि वह पढ़ा-लिखा नहीं है। उसने किसी के वोट नहीं कटवाए। सपा का आरोप है कि यह सब भाजपा नेताओं की साजिश है।