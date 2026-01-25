बाल संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा को दिखाया ठेंगा: दो बाल अपचारी 35 फीट ऊंची छत से छलांग लगाकर फरार

Two juvenile delinquents escape from child protection home आगरा के बाल संप्रेक्षण गृह किशोर यूनिट 2 से दो बाल अपचारियों के फरार होने की घटना सामने आई है। दोनों बाल अपचारी 35 फीट ऊंची टॉयलेट की छत से छलांग लगाकर खेत की तरफ कूदकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही बाल संप्रेक्षण गृह में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से फरार बाल अपचारियों को पकड़ने का प्रयास किया। घटना शुक्रवार शाम की है। मामला सिविल लाइन क्षेत्र का है। पुलिस ने बताया कि एक को गिरफ्तार कर लिया गया है।