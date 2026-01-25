बाल संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा को दिखाया ठेंगा: दो बाल अपचारी 35 फीट ऊंची छत से छलांग लगाकर फरार

फोटो सोर्स- पत्रिका
Two juvenile delinquents escape from child protection home आगरा के बाल संप्रेक्षण गृह किशोर यूनिट 2 से दो बाल अपचारियों के फरार होने की घटना सामने आई है। दोनों बाल अपचारी 35 फीट ऊंची टॉयलेट की छत से छलांग लगाकर खेत की तरफ कूदकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही बाल संप्रेक्षण गृह में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से फरार बाल अपचारियों को पकड़ने का प्रयास किया। घटना शुक्रवार शाम की है। मामला सिविल लाइन क्षेत्र का है। पुलिस ने बताया कि एक को गिरफ्तार कर लिया गया है।
उत्तर प्रदेश के इटावा के सिविल लाइन स्थित राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोर यूनिट 2 से दो बाल अपचारी 35 फीट ऊंची टॉयलेट की छत से छलांग लगाकर फरार हो गए, जिनमें से एक बाल अपचारी के पैर में रॉड पड़ी थी। इसके बाद भी वह भागने में सफल रहा। पुलिस के अनुसार 16 जनवरी 2026 को राजकीय संप्रेक्षण गृह कानपुर नगर में 16 वर्षीय किशोर को लाया गया था, जिसका मामला किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है। वजन करीब 42 किलो है। उसे चोरी के मामले में दाखिल किया गया था।
जबकि दूसरा किशोर 4 नवंबर 2025 को दाखिल किया गया था। जिसकी उम्र 17 वर्ष है। इसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। पुलिस के अनुसार लंबाई 155 सेंटीमीटर है। दोनों कानपुर नगर के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि दोनों ने बाल संप्रेक्षण गृह से भागने की योजना बहुत पहले ही बना ली थी।
किशोर बाथरूम में लगे लोहे के सरियों को धीरे-धीरे तोड़ने का प्रयास करता रहा, लेकिन इसकी भनक संप्रेक्षण गृह प्रबंधन को नहीं हो पाई। दोनों के निकल भागने के बाद जांच की गई तो घटना का खुलासा हुआ, जिसमें बाल संप्रेक्षण गृह की बड़ी लापरवाही निकल कर सामने आई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी नगर मौके पर पहुंच गए। घटना की जांच कर रहे हैं। फरार बाल अपचारियों को पकड़ने के लिए टीमें लगाई गई हैं। इटावा पुलिस ने बताया कि एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है।
