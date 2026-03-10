शेरों के सोहर गाओ!… अखिलेश यादव ने इटावा सफारी में नीरजा के प्रसव पर दी बधाई, शेरनी ने 4 शावकों को दिया जन्म

बीते 1 साल में सफारी में 5 शावकों की जन्म के बाद मौत हो चुकी है। शेरनी रूपा ने 21 अप्रैल 2025 को 4 शावकों को जन्म दिया था उनमें से अब तक 3 की मौत हो चुकी है। शेरनी नीरजा ने 31 मई 2024 को 4 शावकों को जन्म दिया था, इनमें से अब सिर्फ 2 जिंदा बचे हैं। जिन शावकों की मौत के मामले सामने आए हैं उनमें से ज्यादातर की जन्म के वक्त ही मौत हो गई थी। शेरनी रूपा ने 21 अप्रैल, 2025 को चार शावकों को जन्म दिया था, लेकिन 1 शावक की जन्म के बाद ही मौत हो गई। दूसरे की मौत 2 दिन बाद 23 अप्रैल को हो गई थी। दरअसल शेरनी रूपा दूध पिलाते वक्त अनजाने में अपने शावक पर ही बैठ गई थी।