दहेज उत्पीड़न से परेशान युवक स्टेटस पर आत्महत्या का रोते हुए वीडियो लगा हुआ गायब, 1 साल पहले हुई थी शादी

Youth troubled by dowry case: इटावा में दहेज उत्पीड़न के मुकदमे से परेशान युवक ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो पोस्ट किया, दो पन्ने का सुसाइड नोट लिखा और अस्पताल के पास मोटरसाइकिल खड़ी कर गायब हो गया। स्टेटस पर वीडियो देखकर घरवालों में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर पुलिस ने परिजनों से बातचीत की, अस्पताल पहुंचकर मौके की जांच की। सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। मामला बकेवर थाना क्षेत्र का है।