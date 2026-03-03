देह व्यापार का खुलासा: रेट सात सौ रुपए, दो महिलाएं सहित आठ गिरफ्तार, होटल मालिक…

Prostitution in Etawah: इटावा में पुलिस ने होटल में चल रहे देह व्यापार का खुलासा किया है। इस मामले में दो महिलाओं सहित कुल आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस कार्रवाई के बाद लोगों ने बताया कि यहां पर काफी दिनों से अनजान लोगों का आना-जाना बना हुआ है। इस संबंध में थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके पहले डायल 112 घटना की जानकारी दी गई थी। पुलिस ने मिली तहरीर के आधार पर कार्रवाई की। मौके से दो महिलाओं सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया, जो सभी इटावा के रहने वाले हैं। उनके खिलाफ अनैतिक व्यापार अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला इकदिल थाना क्षेत्र का है।