डिप्टी सीएम बृजेश पाठक की घोषणा: हाईवे पर बनेगा बड़ा ट्रामा सेंटर, अखिलेश यादव के बयान पर दी प्रतिक्रिया

Deputy CM Brijesh Pathak in Etawah: इटावा पहुंचे उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि हाईवे पर एक बड़ा ट्रामा सेंटर बनाया जाएगा। जिसका संचालन सैफई आयुर्विज्ञान संस्थान की तरफ से किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का भी उद्घाटन किया। बृजेश पाठक ने कहा कि जन औषधि केंद्र के माध्यम से आम लोगों को गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां किफायती दामों में मिलेंगी। जिससे जरूरतमंद मरीजों को काफी राहत मिलेगी। प्रदेश सरकार आम लोगों को बेहतर और सस्ती सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान बैंक ऑफ इंडिया और सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के बीच एमओयू (MOU) साइन किया गया। बृजेश पाठक ने कहा कि यह मील का पत्थर साबित होगा।