आगरा-कानपुर नेशनल हाई-वे पर भीषण हादसा, ट्रक और कार की टक्कर में दो की मौत, चार घायल

Etawah road accident, two dead इटावा के आगरा-कानपुर नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा हो गया। जब आगे चल रहे 22 चक्के वाले ट्रक में पीछे से कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कार में आगे बैठे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना जसवंतनगर थाना क्षेत्र की है। ‌