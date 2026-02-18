‘भैया मेरे कैमरे में भी देख लो एक बार’, अखिलेश यादव के साथ सेल्फी लेने वाली वायरल भाभी को जानते हैं आप?

रूबी का कहना है कि 14 तारीख को अखिलेश यादव हवाई पट्टी से सैफई स्थित अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में राजेंद्र सिंह के घर शादी समारोह चल रहा था। भीड़ देखकर उन्होंने अपना काफिला रुकवाया और अचानक शादी में शामिल हो गए। परिवार वालों ने बताया कि उन्होंने निमंत्रण तो भेजा था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े नेता सच में आएंगे।