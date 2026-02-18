18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इटावा

‘भैया मेरे कैमरे में भी देख लो एक बार’, अखिलेश यादव के साथ सेल्फी लेने वाली वायरल भाभी को जानते हैं आप?

About Viral woman Who Took Selfie With Akhilesh Yadav: अखिलेश यादव के साथ सेल्फी लेने वाली वायरल भाभी जी कौन हैं? जानिए।

2 min read
Google source verification

इटावा

image

Harshul Mehra

Feb 18, 2026

know about viral women who took selfie with akhilesh yadav etawah

अखिलेश यादव के साथ सेल्फी लेने वाली वायरल भाभी कौन हैं? फोटो सोर्स- Video Grab

About Viral woman Who Took Selfie With Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी (SP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

UP News In Hindi: अखिलेश यादव के साथ सेल्फी लेने वाली वायरल महिला के बारे में

वीडियो में एक महिला अखिलेश यादव के साथ सेल्फी लेते हुए देसी अंदाज में कहती नजर आती हैं, '' भैया मेरे कैमरे में भी देख लो एक बार''। इस मासूम अपील पर अखिलेश यादव मुस्कुराते हुए उनके साथ फोटो खिंचवाते दिखाई देते हैं।

Uttar Pradesh News in Hindi: कौन हैं रूबी यादव

वीडियो में दिख रही महिला का नाम रूबी यादव है, जो यूपी के इटावा (Etawah) के नंगला कहरी गांव की रहने वाली हैं। रूबी ने बताया कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अखिलेश यादव अचानक उनके घर पहुंच जाएंगे। उनका कहना है कि सैफई पास में होने के कारण अखिलेश यादव उन्हें अपने ही परिवार के सदस्य जैसे लगते हैं।

Etawah News in Hindi: अखिलेश यादव ने अचानक हुए शादी में शामिल

रूबी का कहना है कि 14 तारीख को अखिलेश यादव हवाई पट्टी से सैफई स्थित अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में राजेंद्र सिंह के घर शादी समारोह चल रहा था। भीड़ देखकर उन्होंने अपना काफिला रुकवाया और अचानक शादी में शामिल हो गए। परिवार वालों ने बताया कि उन्होंने निमंत्रण तो भेजा था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े नेता सच में आएंगे।

Etawah News:अखिलेश यादव ने ‘मठे के आलू’ का लिया स्वाद

शादी समारोह में अखिलेश यादव ने बड़े चाव से ‘मठे के आलू’ का स्वाद लिया। साथ ही उन्होंने घरवालों को प्लास्टिक के बजाय मिट्टी के कुल्हड़ इस्तेमाल करने की सलाह दी, जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रह सकें। इटावा और सैफई क्षेत्र में ‘मठे के आलू’ किसी भी वैवाहिक या मांगलिक आयोजन का अहम हिस्सा माने जाते हैं।

ये भी पढ़ें

‘हम लोग समझ सकते हैं कि कौन लोग हैं, जिनमें 4 से ज्यादा बच्चे हैं’, आयुष्मान योजना में बदलाव को लेकर क्या बोले राजा भैया?
लखनऊ
kunda mla raja bhaiya demanded changes in ayushman scheme lucknow news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

सपा अन्तर्कलह

SP national president Akhilesh Yadav

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 11:52 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Etawah / ‘भैया मेरे कैमरे में भी देख लो एक बार’, अखिलेश यादव के साथ सेल्फी लेने वाली वायरल भाभी को जानते हैं आप?

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 LIVE
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

इटावा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

खुशखबरी: आनंद विहार से इटावा होते हुए डानकुनी के लिए होली स्पेशल ट्रेन, स्टापेज और टाइम टेबल?

होली स्पेशल ट्रेन, फोटो सोर्स- पत्रिका
इटावा

पहाड़ी क्षेत्रों में सक्रिय हो रहा है पश्चिमी विक्षोभ, इन जिलों में करवट बदलेगा मौसम, बारिश की संभावना

पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, फोटो सोर्स- पत्रिका
इटावा

इटावा के चंद्र मोहन तिवारी ने अबू धाबी में लहराया तिरंगा, निशानेबाजी में जीते एक सोना और दो रजत

पदक दिखाते चंद्र मोहन तिवारी, फोटो सोर्स- परिजन
इटावा

सैय्यद दरगाह ध्वस्तीकरण की सुनवाई शुरू, दस्तावेज जमा करने के निर्देश, सीएम ऑफिस से आई थी शिकायत

मजार पर लगाई गई धवस्तीकरण की नोटिस, फोटो सोर्स- पत्रिका
इटावा

अखिलेश यादव ने कहा- मुख्यमंत्री बिष्ट ने आईने में अपने आपको देखकर विधानसभा में भाषण दिया

सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, फोटो सोर्स- 'X' समाजवादी पार्टी
इटावा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.