‘भैया मेरे कैमरे में भी देख लो एक बार’, अखिलेश यादव के साथ सेल्फी लेने वाली वायरल भाभी को जानते हैं आप?

अखिलेश यादव के साथ सेल्फी लेने वाली वायरल भाभी कौन हैं? फोटो सोर्स- Video Grab
About Viral woman Who Took Selfie With Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी (SP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
वीडियो में एक महिला अखिलेश यादव के साथ सेल्फी लेते हुए देसी अंदाज में कहती नजर आती हैं, '' भैया मेरे कैमरे में भी देख लो एक बार''। इस मासूम अपील पर अखिलेश यादव मुस्कुराते हुए उनके साथ फोटो खिंचवाते दिखाई देते हैं।
वीडियो में दिख रही महिला का नाम रूबी यादव है, जो यूपी के इटावा (Etawah) के नंगला कहरी गांव की रहने वाली हैं। रूबी ने बताया कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अखिलेश यादव अचानक उनके घर पहुंच जाएंगे। उनका कहना है कि सैफई पास में होने के कारण अखिलेश यादव उन्हें अपने ही परिवार के सदस्य जैसे लगते हैं।
रूबी का कहना है कि 14 तारीख को अखिलेश यादव हवाई पट्टी से सैफई स्थित अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में राजेंद्र सिंह के घर शादी समारोह चल रहा था। भीड़ देखकर उन्होंने अपना काफिला रुकवाया और अचानक शादी में शामिल हो गए। परिवार वालों ने बताया कि उन्होंने निमंत्रण तो भेजा था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े नेता सच में आएंगे।
शादी समारोह में अखिलेश यादव ने बड़े चाव से ‘मठे के आलू’ का स्वाद लिया। साथ ही उन्होंने घरवालों को प्लास्टिक के बजाय मिट्टी के कुल्हड़ इस्तेमाल करने की सलाह दी, जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रह सकें। इटावा और सैफई क्षेत्र में ‘मठे के आलू’ किसी भी वैवाहिक या मांगलिक आयोजन का अहम हिस्सा माने जाते हैं।
