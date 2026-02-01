सैय्यद दरगाह ध्वस्तीकरण की सुनवाई शुरू, दस्तावेज जमा करने के निर्देश, सीएम ऑफिस से आई थी शिकायत

Hearing on demolition notice begins. इटावा में बीयर क्षेत्र में सैय्यद दरगाह विभाग की जमीन पर बनाया गया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत की गई थी। जिला प्रशासन के पास मुख्यमंत्री के कार्यालय से इस संबंध में पत्र आया। मुख्यमंत्री कार्यालय से पत्र आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। इस संबंध में राजस्व विभाग और अल्पसंख्यक विभाग को जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद वन विभाग ने मजार को वन क्षेत्र की भूमि में होना बताया। इसके बाद मजार पर ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा दिया गया, जिसकी सुनवाई सामाजिक वानिकी न्यायालय में की गई। अगली तारीख 20 नवंबर को दी गई है।