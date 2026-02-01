गोमती एक्सप्रेस की असुरक्षित यात्रा, जहर खुरानी ने नशीला बिस्किट खिलाकर लूटा, पटरी के बीच मिला यात्री

उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले भूरे पुत्र मुन्नी खान दिल्ली में फॉल सीलिंग का काम करता है जो अपने घर आ रहा था। दिल्ली से लखनऊ आ रही गोमती एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे पर से यात्रा करने के दौरान उसकी मुलाकात बगल में बैठे अज्ञात व्यक्ति से हुई। दोनों की बातचीत होती रही। इस दौरान उसने भूरे को बिस्कुट खाने के लिए दिया। बिस्कुट खाते ही भूरे खान बेहोश हो गया। रेलवे पटरी पर जब उसे होश आया तो जानकारी हुई कि उसका सब कुछ चला गया। अज्ञात व्यक्ति ने उसके पास रखे 5000 नगदी, एटीएम, मेट्रो कार्ड, मोबाइल भी लूट ले गया। ‌