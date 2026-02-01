IMD latest prediction: 17 फरवरी को नया पश्चिम विक्षोभ होगा सक्रिय, बनेगा परेशानी का कारण

Weather forecast about Western Disturbance: मौसम विभाग ने एक नए पश्चिमी विक्षोभ के विषय में जानकारी दी है। जिसके अनुसार 17 फरवरी को इसके आने का पूर्वानुमान है। उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित कर रही हैं और दिन और रात के तापमान को बढ़ने से रोक रही हैं। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम के तापमान को नियंत्रित रखती हैं। फरवरी में तापमान बढ़ने से फसलों को नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है। फसल की सिंचाई करने से किसानों की लागत भी बढ़ जाती है। मौसम विभाग के अनुसार आज रात का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहने का अनुमान है। अगले शनिवार तक अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 14 डिग्री रहने का अनुमान है। बारिश की कोई संभावना नहीं है। ‌