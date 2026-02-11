UP Budget 2026: रामगोपाल यादव ने कहा कोई उम्मीद नहीं, गरीबों के घर उजाड़ रहे, बाबरी मस्जिद पर भी बोले

Ram Gopal Yadav on UP Budget 2026: लखनऊ विधानसभा में योगी सरकार की तरफ से वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना 2026-27 के लिए बजट पेश करेंगे, जिस पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। वे बोले, "बजट से कोई उम्मीद नहीं है; गरीबों के घर उजड़े जा रहे हैं।" इधर शिक्षामित्रों को भी बजट से काफी उम्मीद है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बीजेपी सरकार शिक्षामित्रों के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार का यह दसवां और योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।