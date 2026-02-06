‘यूपी छोड़ो, बंगाल आओ…’ मुसलमानों को लेकर मौलाना जर्जिस ने दिया भड़काऊ बयान

मौलाना जर्जिस अंसारी ने अपनी बात में यूपी की कई समस्याओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यूपी में अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। मस्जिदों में रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर नहीं बज सकते। दिन में भी लाउडस्पीकर की आवाज मस्जिद के बाहर नहीं जानी चाहिए, यानी इसके लिए सख्त नियम हैं। मस्जिद में बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम या गतिविधि नहीं हो सकती। अजान पर भी पाबंदी लगी हुई है। मौलाना ने कहा कि यूपी में हम लोगों की हालत बहुत खराब है। मैंने कई बार अपने घरवालों से कहा है कि यूपी छोड़ दो और बंगाल में शिफ्ट हो जाओ।