शादी की पहली रात पति ने की ऐसी मांग, पत्नी की जिंदगी हो गई तबाह, पुरी रात रोती रही महिला

Etawah Crime News: यूपी के इटावा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां शादी की पहली रात कपल के लिए यादगार माना जाता है, तो वहीं यहां उस रात पति ने ऐसी मांग कर दी, जिससे लड़की की पुरी जिंदगी ही खराब हो गई। बता दें कि उत्तर प्रदेश के इटावा में एक सरकारी लेखपाल पर अपनी पत्नी से एक करोड़ रुपये दहेज मांगने, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना करने का बड़ा आरोप लगा है। पीड़िता हेमलता ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने पति दीप्तेश पासवान समेत 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला शादी के तुरंत बाद से चली आ रही दहेज की मांग और घरेलू हिंसा से जुड़ा है।