शादी की पहली रात पति ने की ऐसी मांग, पत्नी की जिंदगी हो गई तबाह, पुरी रात रोती रही महिला

इटावा दहेज केस में चौंकाने वाले खुलासे
Etawah Crime News: यूपी के इटावा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां शादी की पहली रात कपल के लिए यादगार माना जाता है, तो वहीं यहां उस रात पति ने ऐसी मांग कर दी, जिससे लड़की की पुरी जिंदगी ही खराब हो गई। बता दें कि उत्तर प्रदेश के इटावा में एक सरकारी लेखपाल पर अपनी पत्नी से एक करोड़ रुपये दहेज मांगने, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना करने का बड़ा आरोप लगा है। पीड़िता हेमलता ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने पति दीप्तेश पासवान समेत 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला शादी के तुरंत बाद से चली आ रही दहेज की मांग और घरेलू हिंसा से जुड़ा है।
हेमलता की शादी 12 नवंबर 2024 को दीप्तेश पासवान से हुई थी। दीप्तेश बलरामपुर जिले की उतरौला तहसील में लेखपाल के पद पर तैनात हैं। शादी के समय लड़की पक्ष ने कार, जेवरात, घरेलू सामान और 25 लाख रुपये नकद दहेज में दिए थे। लेकिन ससुराल वाले इससे संतुष्ट नहीं हुए।
हेमलता ने बताया कि शादी की पहली रात यानी सुहागरात पर ही पति ने दहेज कम मिलने की शिकायत की। खुद को सरकारी लेखपाल बताते हुए कहा कि उसकी कमाई वेतन से कई गुना ज्यादा है। इसके बाद उसने लग्जरी कार और एक करोड़ रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू कर दी। साथ ही हाईवे पर पेट्रोल पंप के लिए दो बीघा जमीन दिलाने का भी दबाव बनाया।
हेमलता का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे एक कमरे में बंद कर भूखा-प्यासा रखा जाता था। रसोई में खाना बनाते समय सास और देवरानियां गरम तेल में पानी डालकर उसके ऊपर छींटे मारती थीं, जिससे वह कई बार झुलस गई। खाने में जहरीले पदार्थ और नींद की गोलियां मिलाने के भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
पीड़िता ने कहा कि दहेज में लाए गए घरेलू सामान जैसे वॉशिंग मशीन या डायनिंग टेबल का इस्तेमाल करने से उसे रोका जाता था। अगर गलती से भी वह इनका उपयोग कर लेती थी, तो मारपीट की जाती थी। बीमार होने पर भी उसका इलाज नहीं कराया गया और घर में डर का माहौल बनाया गया।
21 अक्टूबर 2025 को भाईदूज के मौके पर पति उसे मायके (महेवा) ले गया और वहां छोड़कर चला गया। बाद में फोन करने पर वह एसआईआर ड्यूटी का बहाना बनाता रहा। ससुराल पक्ष ने साफ कह दिया कि एक करोड़ रुपये लाने पर ही उसे वापस रखा जाएगा।
जय भारत कॉलोनी निवासी हेमलता की तहरीर पर फ्रेंड्स कॉलोनी थाना प्रभारी अमित मिश्रा ने बताया कि पति दीप्तेश पासवान समेत 17 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सभी आरोपों की गहन जांच कर रही है।
इटावा
उत्तर प्रदेश
