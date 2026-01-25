शिवपाल सिंह यादव ने कहा- संतों के नहाने की व्यवस्था नहीं, हो रहा अपमान, जनता सिखाएगी सबक

Shivpal Singh Yadav इटावा में शिवपाल सिंह यादव ने माघ मेले में हुई घटनाओं पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य और संतों का अपमान किया जा रहा है। मां गंगा का भी अपमान हो रहा है। सरकार संतों के नहाने की भी व्यवस्था नहीं कर पा रही है। मेले में संतों का ही सबसे बड़ा योगदान होता है। कुंभ मेले में हुई मौत का भी मामला उन्होंने उठाया। हमारी सरकार ने भी कुंभ मेले का आयोजन किया था, लेकिन कहीं कोई अव्यवस्था नहीं थी और ना ही पानी की कमी थी।