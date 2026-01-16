आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे हादसा: दिल्ली से गोरखपुर और आजमगढ़ जा रही स्लीपर बसों में टक्कर, मचा कोहराम

Agra Lucknow Expressway two sleeper bus accident: इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक हादसे में दो स्लीपर बसें आपस में टकरा गईं। घटना के बाद मौके पर कोहराम मच गया। घटना के समय तेज रफ्तार से आ रही बस ने खड़ी स्लीपर बस में पीछे से टक्कर मार दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत बचाव कार्य चलाया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिसमें 7 को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों बसें दिल्ली से चलकर गोरखपुर और आजमगढ़ जा रही थीं। हादसा चौबिया थाना क्षेत्र का है। ‌