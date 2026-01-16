16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

इटावा

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे हादसा: दिल्ली से गोरखपुर और आजमगढ़ जा रही स्लीपर बसों में टक्कर, मचा कोहराम

Agra Lucknow Expressway accident इटावा में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस पर हुए खतरनाक हादसे में दो स्लीपर बसें आपस में टकरा गईं। हादसा इतना जबरदस्त था कि मौके पर कोहराम मच गया। दोनों स्लीपर बसें दिल्ली से आजमगढ़ और गोरखपुर जा रही थीं।

इटावा

image

Narendra Awasthi

Jan 16, 2026

लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे रोड एक्सीडेंट फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Agra Lucknow Expressway two sleeper bus accident: इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक हादसे में दो स्लीपर बसें आपस में टकरा गईं। घटना के बाद मौके पर कोहराम मच गया। घटना के समय तेज रफ्तार से आ रही बस ने खड़ी स्लीपर बस में पीछे से टक्कर मार दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत बचाव कार्य चलाया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिसमें 7 को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों बसें दिल्ली से चलकर गोरखपुर और आजमगढ़ जा रही थीं। हादसा चौबिया थाना क्षेत्र का है। ‌

दो स्लीपर बसों में टक्कर

उत्तर प्रदेश के इटावा में भीषण सड़क हादसा हो गया, जब दिल्ली से गोरखपुर जा रही बस में दिल्ली से ही आजमगढ़ जा रही बस की टक्कर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दिल्ली से आजमगढ़ जा रही बस आगरा एक्सप्रेसवे पर खड़ी थी। इसी बीच पीछे से दिल्ली से गोरखपुर जा रही बस आ गई। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी में काफी कमी थी। जिसके कारण आगे की बस दिखाई नहीं पड़ी और पीछे से टक्कर मार दी।

घटना के समय यात्री सो रहे थे

गनीमत रही कि टक्कर के समय बस की स्पीड कम थी। लेकिन दोनों बसें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य चलाया। एंबुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिनमें सलमान निवासी दिल्ली, नितेश पुत्र भानु प्रताप सिंह निवासी ईश्वरी भिंड, विक्की आदि यात्री घायल हो गए। जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

टक्कर के बाद ही आता है याद हुआ बाधित

टक्कर के बाद यातायात पूरी तरह बाधित हो गया था। पुलिस ने क्रेन के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया। इस संबंध में चौबिया थाना पुलिस ने बताया कि घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शेष सवारियों को दूसरी बस में बैठकर आगे के लिए रवाना कर दिया गया है। यातायात सुचारू रूप से चालू है। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है।

16 Jan 2026 05:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Etawah / आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे हादसा: दिल्ली से गोरखपुर और आजमगढ़ जा रही स्लीपर बसों में टक्कर, मचा कोहराम

