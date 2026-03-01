होली के पहले छाया मातम: नाबालिग छात्र-छात्रा फांसी के फंदे पर लटक दी जान

Minor lovers commit suicide: उत्तर प्रदेश के इटावा में होली के पहले हृदयविदारक घटना में नाबालिग छात्र-छात्रा ने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। जो शनिवार की शाम से गायब थे। घर वालों ने खोजा लेकिन नहीं मिले। आज दोनों का शव नीम के सूखे पेड़ से लटका मिला। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने निरीक्षण किया और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद दोनों ही घरों में मातम पसर गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। एएसपी ग्रामीण ने बताया कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था। घटना बकेवर थाना क्षेत्र की है।