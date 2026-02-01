UP weather forecast: 26 फरवरी को सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, मौसम फिर बदलेगा करवट

UP weather update: मौसम विभाग ने एक नए पश्चिमी विक्षोभ के विषय में अपडेट किया है। जिसके अनुसार आगामी 26 फरवरी को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में इसके सक्रिय होने की संभावना है जिससे हिमालय क्षेत्र प्रभावित होगा। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार दिन का तापमान सामान्य से अधिक और रात का तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में तापमान में वृद्धि होगी। अगले तीन दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। किसानों को सलाह दी गई है कि खेतों में नमी बनाए रखें। आने वाले दिनों में आसमान साफ रहेगा और तेज धूप निकलेगी। मौसम विभाग के अनुसार इटावा में उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं का असर मौसम पर दिखाई पड़ेगा। बुधवार का अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहने का अनुमान है।