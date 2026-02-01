यादव जी की लव स्टोरी’ के खिलाफ यादव महासभा का प्रदर्शन, सीएम से कार्रवाई करने की मांग

Protest against 'Yadav ji love story: इटावा में 'यादव जी की लव स्टोरी' के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर जमकर नारेबाजी हुई। फिल्म निर्माता और कलाकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। अखिल भारतीय यादव महासभा के बैनर तले हुए प्रदर्शन में शामिल लोगों में जबरदस्त आक्रोश दिखाई पड़ा। महासभा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर शिवराज सिंह यादव ने कहा कि जाति विशेष की छवि धूमिल करने का कार्य किया गया है। इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए और फिल्म निर्माता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जानी चाहिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र कलेक्ट्रेट में दिया गया। इसके पहले 'घूसखोरी पंडत' के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था। इसके बाद फिल्म का नाम बदला जा रहा है।